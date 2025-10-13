Fastenal a publié lundi des résultats trimestriels légèrement inférieurs aux anticipations de Wall Street, malgré une progression notable de son chiffre d’affaires. Le distributeur de fournitures industrielles et de construction a enregistré un bénéfice par action de 0,29 dollar, contre 0,30 dollar attendu et 0,26 dollar un an plus tôt. Le chiffre d’affaires a atteint 2,13 milliards de dollars, en hausse de 12% sur un an, mais l’action du groupe a reculé de 5,8% dans les échanges matinaux, effaçant une partie de ses gains depuis janvier.

Le directeur commercial Jeffery Watts a souligné que la croissance restait principalement tirée par des gains de parts de marché, dans un contexte de stagnation de l’économie industrielle américaine. L’indice PMI moyen s’est établi à 48,6 au trimestre, signalant une contraction de l’activité. Fastenal a néanmoins continué à renforcer sa base de clients, profitant d’une dynamique commerciale positive depuis début 2024, soutenue par des effets de change favorables et des ajustements de prix.

Les ventes journalières de fixations industrielles, cœur d’activité du groupe, ont progressé de 14%, après une baisse de 4% l’an dernier, portées par la fabrication d’équipements d’origine et les services de maintenance et réparation. Les fournitures de sécurité ont augmenté de 9,8% et les autres produits, comme les outils et équipements d’entretien, de 11%. Malgré ces hausses, la faiblesse persistante du secteur manufacturier pèse sur les perspectives de court terme du distributeur américain.