Fastenal a publié des résultats trimestriels conformes aux attentes, soutenus par les gains de parts de marché et les contrats clients. Le titre a toutefois chuté, le marché semblant sanctionner l'absence de véritable surprise positive et des pressions persistantes sur la marge brute.

Fastenal a publié lundi des résultats trimestriels globalement en ligne avec les attentes, mais le titre chute de plus de 7% en séance, signant la plus forte baisse du S&P 500, malgré une publication conforme aux attentes. Sur les trois mois clos fin mars, le distributeur américain de fournitures industrielles et de construction a dégagé un bénéfice net de 339,8 millions de dollars, soit 0,30 dollar par action (+13,6%), contre 298,7 millions et 0,26 dollar un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé de 12,4% à 2,20 milliards de dollars.



Le groupe a indiqué que la hausse des ventes reflétait les effets des contrats signés depuis le premier trimestre 2024, une légère amélioration de la production industrielle et un impact prix d'environ 350 points de base. Les ventes contractuelles, qui représentent désormais 75,4% du total, ont augmenté de 14,6%, tandis que les activités manufacturières ont encore surperformé. La croissance a également été soutenue par la construction non résidentielle, le transport et l'entreposage.



La réaction boursière semble toutefois traduire plusieurs réserves. D'une part, les résultats restent très proches du consensus. D'autre part, la marge brute a reculé à 44,6% contre 45,1% un an plus tôt, pénalisée par un effet prix/coûts défavorable, les frais de transport et certains rabais clients. Lors de la conférence téléphonique, la direction a en outre reconnu que les hausses de prix n'avaient pas été déployées assez rapidement pour compenser pleinement l'inflation et les incertitudes liées aux droits de douane.



Fastenal continue néanmoins de mettre en avant son levier technologique. Les ventes liées à son offre "FMI" ont progressé de 16,6% sur le trimestre et les signatures pondérées de dispositifs "FASTBin" et "FASTVend" ont atteint 6 950 unités, en hausse de 8,3%. Le groupe a confirmé son objectif annuel de 28 000 à 30 000 signatures.