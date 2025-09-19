Lundi 22 septembre, Euronext intégrera le CAC40, en remplacement de Teleperformance. Une belle récompense pour l'opérateur boursier qui fête cette année ses 25 ans. Pour une action, intégrer un indice large, c'est bénéficier des flux de la gestion passive. Pour autant, ces flux ne suffisent pas à garantir un parcours boursier favorable à long terme.

Quel est le destin des entreprises qui intègrent le CAC 40 ? Est-ce une opportunité d’achat pour un investisseur ou au contraire le moment de sortir ?

Pour essayer de répondre à ces questions, nous avons étudié le parcours des 15 dernières entreprises qui ont intégré l’indice parisien. Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Source : Zonebourse

Ce que l’on constate, c’est que l’ajout au CAC 40 n’est pas nécessairement un gage de réussite pour les investisseurs. Dans cet exemple, on constate même que la plupart des valeurs ont des performances négatives depuis leur entrée dans l’indice.

Du côté des losers, Worldline était à l’époque perçue comme un des rares champions de la tech en Europe. Depuis, tout le monde a compris que le secteur des paiements était en fait une commodité, tandis que Worldline a accumulé les déboires. Téléperformance, de son côté, est une victime de l’IA, tandis qu’Eurofins avait été porté par le Covid, mais n’a pas su ensuite trouver de relais de croissance.

Il y a néanmoins quelques valeurs qui ont des très beaux parcours. Hermès, c’est le best in class d’un secteur du luxe longtemps moteur pour les actions européennes, et Thales bénéficie depuis quelques trimestres du contexte géopolitique et de la hausse des budgets militaires en Europe.

La performance dépend donc surtout des caractéristiques de la valeur. De ses fondamentaux, de son potentiel au moment de son intégration dans l’indice, des tendances de croissance de son secteur…

La leçon qu’il faut en tirer c’est que, pour une entreprise, intégrer le CAC 40, ou tout autre indice large, est surtout la récompense du succès passé, mais ne présage en rien de la réussite future.