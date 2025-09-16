Donald Trump a déclaré lundi sur Truth Social que les sociétés devraient pouvoir publier leurs résultats tous les six mois, et non plus tous les 90 jours, comme l'exige actuellement la SEC. De quoi raviver un vieux débat entre partisans de la vision long terme des entreprises et défenseurs de la transparence financière. Les publications trimestrielles figurent parmi les nombreuses obligations imposées aux entreprises cotées, qui peuvent contribuer à réduire l'attractivité de la Bourse.

"Cela permettra d’économiser de l’argent et de laisser les dirigeants se concentrer sur la bonne gestion de leurs entreprises", affirme Donald Trump, qui entend ainsi aligner les pratiques américaines sur celles du Royaume-Uni ou de plusieurs pays européens.

Une mesure déjà évoquée en 2018, et que Trump présente comme un moyen de réduire les coûts et de freiner les dérives du court-termisme boursier.

En 2018, la SEC avait finalement renoncé à modifier le régime en vigueur après consultation publique. Mais cette fois, l’agence de régulation semble prête à franchir le pas. "À la demande du président Trump, le président Atkins et la SEC font de cette proposition une priorité afin de réduire encore les charges réglementaires inutiles pour les entreprises", a déclaré un porte-parole.

Transparence contre vision long terme

Ceux qui plaident pour cette mesure mettent en avant la nécessité pour les entreprises d’avoir une vision long terme, l’idée étant que les publications trimestrielles les inciteraient à prendre des décisions qui permettent de battre le consensus le jour J, mais pas forcément de maximiser la valeur à long terme.

On entend beaucoup ce discours chez les gérants privés, qui aiment mettre en avant la vision long terme du private equity, par opposition à la "dictature des trimestrielles" dans le monde côté. Une expression utilisée par Jamie Dimon et Warren Buffett en 2018. Dans une tribune parue dans le Wall Street Journal, il dénonçait les effets néfastes du court-termisme sur l'économie américaine.

En face, il y a les défenseurs de la transparence financière. Certains investisseurs redoutent qu’une moindre fréquence de publication n’accroisse la volatilité et rende les actions américaines moins attractives. D’autres estiment qu’elle ouvrirait la voie à des retards ou dissimulations de mauvaises nouvelles.

Or, la transparence est aussi un élément de l’attractivité des marchés américains. "L’obligation de déposer des rapports financiers trimestriels est un élément clé de l’information opportune et précise qui sous-tend la qualité et l’efficacité des marchés financiers américains", résume Jeff Mahoney, conseiller juridique général du Council of Institutional Investors.

C’est peut-être Carson Block, le célèbre short-seller de Muddy Waters qui résume le mieux les enjeux de ce débat : "Il est légitime de critiquer les investisseurs pour leur court-termisme. Cependant, réduire la fréquence des rapports nuit à la transparence, quelle que soit la manière dont on l'aborde".

Le côté n’a plus la cote

Au-delà du débat de fond, la transparence a un coût pour les entreprises cotées. La publication des comptes tous les trimestres, et plus largement l’ensemble des obligations règlementaires auxquelles les entreprises cotées doivent se conformer, mobilisent du temps, de l’énergie, et donc de l’argent.

Un coût qui réduit l’attractivité de la Bourse pour les entreprises. D’autant qu’en parallèle l’écosystème de financement privé s’est beaucoup développé ces dernières années.

Il y a quelques années, une entreprise qui atteignait un certain niveau de valorisation devait s’introduire en Bourse pour continuer à lever des fonds. Ce n’est plus une nécessité aujourd’hui.

Les deux meilleurs exemples sont OpenAI et SpaceX, valorisées respectivement à 300 et 350 milliards de dollars lors des derniers tours de table.

Ainsi, le nombre d’entreprises cotées ne cesse de diminuer. Selon le Centre de recherche sur les prix des titres (CRSP), le nombre de sociétés cotées en bourse aux États-Unis s'élevait à environ 3 700 fin juin. Ce nombre a diminué de moitié environ depuis son pic de 1997.

Les règles et les pratiques

Si la SEC supprime l’obligation de publication trimestrielle, il n’est pas pour autant certain que les entreprises changent leurs pratiques. Il est probable qu’elles continuent à publier tous les trois mois pour satisfaire les attentes du marché.

C’est ce que l’on constate en Europe. Depuis une modification de la réglementation en 2013, les sociétés européennes cotées en bourse ne sont plus tenues de publier leurs résultats financiers trimestriels. Le Royaume-Uni a également mis fin à l'obligation de publication trimestrielle il y a une dizaine d'années. Dans les deux cas, la publication trimestrielle reste la norme.

Aux Etats-Unis, le Securities Exchange Act de 1934 avait imposé aux sociétés publiques américaines une divulgation « périodique » des informations financières. Mais ce n’est qu’en 1970 que la SEC a institué des périodes trimestrielles.