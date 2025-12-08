Dans un entretien accordé aux Echos, Emmanuel Macron a relancé l'idée d'une évolution du mandat de la BCE, pour prendre en compte la croissance et l'emploi. La BCE est depuis longtemps critiquée pour se focaliser uniquement sur l'inflation, au détriment d'une politique monétaire plus favorable à la croissance.

"La politique monétaire européenne me paraît pouvoir être ajustée nettement aujourd'hui… on ne peut pas avoir comme seul objectif l'inflation", juge le Président français, dans un entretien publié dimanche.

Des déclarations qui font écho à son discours d’avril 2024, à La Sorbonne, où il appelait à faire évoluer le mandat de la BCE, pour y ajouter « au moins un objectif de croissance, voire un objectif de décarbonation, en tout cas de climat ».

Le chef de l’Etat n’est pas le premier à formuler cette idée. La BCE est depuis longtemps critiquée pour se focaliser uniquement sur l'inflation, au détriment d'une politique monétaire plus favorable à la croissance.

Une banque centrale hawkish

La Banque centrale européenne a en quelque sorte un biais restrictif, qui date de ses origines. Car la BCE a été créée en 1998 sur le modèle de la Bundesbank (la banque centrale allemande). Elle a ainsi un mandat unique : la stabilité des prix.

C’est la différence majeure avec la Fed, qui a elle un double mandat : stabilité des prix et emploi maximum. Ce qui signifie que la Fed doit garder le contrôle de l’inflation mais aussi soutenir la croissance.

C’est ce qui permet aujourd’hui à la banque centrale américaine de réduire ses taux d’intérêt, alors même que l’inflation est plus proche de 3% que de 2%. La Fed devrait ainsi procéder mercredi à une troisième baisse de 25 points de base cette année.

A l’inverse, plus personne n’imagine que la BCE puisse baisser les taux dans un avenir proche. Pourtant, l’inflation était à 2.2% en novembre, et la plupart des prévisions (y compris celles de la BCE) anticipent une inflation sous la cible des 2% en 2026.

Projections économiques de la BCE – Septembre 2025

Un problème de croissance

Ce qui plaide pour un changement de stratégie de la BCE, c’est que la zone euro a un problème de croissance. Au tournant du siècle, le PIB par habitant des Etats-Unis et de la zone euro était similaire. Depuis, l’Europe a clairement décroché.

Evolution du PIB par habitant en zone euro et aux Etats-Unis. Source : Financial Times

Si la politique monétaire ne peut pas régler tous les problèmes de compétitivité (la zone euro est trop fragmentée, trop régulée…), une BCE qui ne garde pas en permanence le pied sur le frein serait tout de même bienvenu.

Au-delà des taux d’intérêt, il y a aussi la question du bilan. Si la Fed a stoppé la réduction de son bilan au 1er décembre, la BCE continue elle de le réduire à un rythme significatif (environ 420 milliards d’euros cette année et l’an prochain selon les calculs de Generali).

Mécaniquement, cela met une pression à la hausse sur les taux longs. Or, les Etats européens ont besoin de taux plus faibles à une période où ils doivent beaucoup émettre de dette, notamment pour investir dans leur défense.

Selon les estimations de Generali, les émissions nettes des Etats de la zone euro devraient atteindre 900 milliards d’euros en 2026.

Des taux plus élevés sont évidemment un frein pour la croissance, en même temps qu’ils contraignent davantage les budgets des Etats.

Un board à renouveler

Il y a donc des arguments en faveur d’une posture plus accommodante de la BCE. Mais, pour l’heure, les faucons veillent au grain. Dans une interview à Bloomberg News publiée lundi, Isabel Schnabel a indiqué que le prochain mouvement de la BCE pourrait être une hausse de taux, tout en précisant que "cela ne se produira pas de sitôt".

Et ce alors que la BCE a tout juste ramené son principal taux directeur à 2% - soit l’estimation consensuelle du taux neutre - et que l’inflation devrait être en-dessous de la cible l’année prochaine.

On peut tout de même espérer voir la BCE évoluer à l’avenir. Rappelons que l’Allemagne a rompu cette année avec l’orthodoxie budgétaire. Un virage à 180 degrés, qui paraissait impossible il y a encore peu.

L’un des éléments qui pourrait conduire la BCE à changer de posture, c’est le renouvellement du board. En effet, quatre membres importants du directoire verront leur mandat expirer dans les deux prochaines années : le vice-président, Luis de Guindos (mai 2026), le chef économiste, Philipp Lane (mai 2027), la présidente, Christine Lagarde (octobre 2027), et Isabel Schnabel (décembre 2027).

Les membres de la BCE ont un mandat non-renouvelable de huit ans. Ils sont nommés par le Conseil Européen, à la majorité qualifiée. Des nominations stratégiques qui font toujours l’objet d’âpres négociations entre chefs d’Etats et de gouvernements.