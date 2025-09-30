Que l'on soit débutant ou fin connaisseur des marchés financiers, la question se pose. Les possibilités d'investissement sont aujourd'hui aussi nombreuses que les envies le permettent.

Vous souhaitez investir dans la thématique de l’eau ? Il existe un ETF dédié. L’informatique quantique vous intéresse ? Là encore, une solution existe. Et il en va de même pour des secteurs de niche comme les énergies spécialisées, la cybersécurité, la robotique ou encore l’intelligence artificielle.

Les ETF offrent une large palette de possibilités et s’achètent aussi facilement qu’une action. Leur fonctionnement est simple à comprendre et leur structure transparente si bien que l’investisseur en connaît toutes les caractéristiques : encours, indice de référence, mode de gestion, frais, pondérations, domiciliation ou encore politique de dividendes. Tout est clairement indiqué.

Cette abondance d’ETF multiplie les opportunités en ouvrant l’accès à des zones géographiques ou des thématiques difficilement atteignables en direct. C’est le cas, par exemple, de pays émergents comme l’Inde ou la Chine, ou encore de secteurs où les leaders restent difficiles à identifier (ou trop nombreux pour être choisis individuellement) comme les biotechnologies, le cloud ou les assurances. Cette abondance implique aussi un travail de sélection et de vigilance car tous les produits ne se valent pas et il faut prêter attention à certains points essentiels : les frais, qui ne doivent pas être trop élevés sous peine de rogner la performance, et l’encours, qui reflète la liquidité. Ainsi, un petit ETF peut se retrouver plus vulnérable lors de brusques mouvements de marché et l’investisseur pourrait avoir du mal à vendre ses parts.

Ceci dit, ces contraintes restent relatives. Il est logique que la société de gestion soit rémunérée pour concevoir, maintenir, ajuster le produit, assurer le suivi réglementaire (audit, conformité, comptabilité) ou encore garder les actifs chez un dépositaire. Quant à la question de liquidité, elle ne se limite pas aux ETF : certaines small caps dont les volumes d’échange sont faibles s’exposent au même type de risque.

Les actions, par nature, comportent un risque propre à chaque entreprise. Mais c’est précisément ce qui fait leur attrait : en investissant directement, l’objectif est de viser une surperformance par rapport aux ETF et aux indices, d’identifier une future pépite, voire de soutenir une société en laquelle on croit ou que l’on apprécie particulièrement.

Par ailleurs, les actions individuelles offrent une souplesse que les ETF n’ont pas. Quelle que soit la stratégie retenue (valeurs de croissance, dividendes, etc.), elles permettent de choisir ses propres thèmes et la manière dont on souhaite générer de la performance. Concernant les valeurs de rendement en particulier, les dividendes perçus via un ETF sont mutualisés puis redistribués. Cela lisse le résultat. Les flux généreux de certaines sociétés se retrouvent dilués par ceux de groupes moins distributifs si bien que l’investisseur n’en capte qu’un revenu moyen sans pouvoir choisir précisément ses sources.

En contrepartie, cette liberté de choix exige un travail de suivi : analyser les bilans, surveiller la concurrence, évaluer la stratégie du management, décortiquer les publications de résultats. La moindre actualité (scandale, problème de dette, perte de parts de marché) peut peser et remettre en cause l’investissement. À l’inverse, un ETF se conserve plus sereinement : le risque y est dilué entre plusieurs dizaines, voire centaines de sociétés.

De plus, les actions confrontent l’épargnant à ses propres biais émotionnels. Il faut éviter de s’attacher trop à une valeur ou de céder à la panique par exemple lors d’une chute brutale si, bien sûr, elle n’est pas pleinement justifiée. Cet élément est loin d'être anodin. On pense par exemple à Sartorius Stedim Biotech, Teleperformance ou encore à Navya, la petite société spécialisée dans les véhicules autonomes. Sur certains titres, les investisseurs se sont attachés au point de perdre en objectivité.

Pour autant, l’investissement en actions ne répond pas à une stricte hiérarchie d’expérience. Être professionnel n’immunise pas contre les erreurs et être novice n’empêche pas d’avoir du flair. Celui qui, dès 2007, a pressenti le bouleversement qu’allait provoquer l’iPhone et s’est positionné sur Apple a largement devancé de nombreux experts encore confiants dans la domination de Nokia. De même, ceux qui ont cru très tôt à la puissance des processeurs graphiques de Nvidia ont vu leur pari récompensé bien avant que le marché institutionnel n’intègre le potentiel de l’intelligence artificielle. À ses débuts, Netflix, avec ses DVD par correspondance paraissait dérisoire face à Disney, Paramount ou Time Warner. Pourtant, le groupe a pris avant tout le monde le virage du streaming pendant que les grands studios mettaient des années à réagir.

Un choix qui repose donc sur la stratégie de chacun…

Les ETF font désormais partie intégrante du paysage boursier au point de devenir des supports incontournables. Il y a un effet de masse avec les très gros ETF (SPY, MSCI World, Nasdaq 100) qui sont devenus si gros par l’encours qu’ils sont des instruments de référence et influencent directement les marchés. Les Sept Magnifiques (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, Tesla et Meta) sont dans la quasi-totalité des ETF exposés aux Etats-Unis.

Par conséquent, les deux méthodes (actions et ETF) ont leurs avantages et leurs inconvénients. Tout dépend du profil et des attentes de l’investisseur : certains préfèrent suivre activement leur portefeuille, quand d’autres cherchent une solution plus passive et sans contrainte. L’essentiel est de définir une stratégie claire et de s’y tenir, en se demandant notamment : ai-je envie de consacrer du temps au suivi de mes positions, ou au contraire de m’en préoccuper le moins possible ? Suis-je prêt à supporter la volatilité de certaines actions, ou est-ce que je privilégie la stabilité et la diversification offertes par les ETF ? Mon portefeuille est-il suffisamment équilibré entre secteurs et zones géographiques, ou suis-je trop concentré sur quelques valeurs ? Au final, il ne s’agit que d’un choix personnel : les deux voies sont valables à condition d’être cohérent avec ses objectifs et son tempérament d’investisseur.

