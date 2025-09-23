Quand j'ai commencé à rédiger cet article, Oracle (ce cabinet d'avocats déguisé en éditeur de logiciels) s'est envolé de 40% en bourse, après la publication de résultats trimestriels inattendus, en particulier un carnet de commandes colossal. Le titre se payait alors 50 fois les bénéfices et 11,5 fois les revenus attendus en 2026… Quelle excellente entrée en matière pour ce papier.

Sur les marchés, les investisseurs attendent généralement beaucoup des entreprises de croissance. Ces attentes se reflètent dans les niveaux de valorisation. Quand on paie une action 50 fois les bénéfices de l’année prochaine, c’est qu’on espère bien que la croissance de ces bénéfices sera très solide dans les années suivantes. De leur côté, les analystes eux, sont souvent conservateurs. Les estimations comptables qu’ils produisent ont tendance à provoquer des surprises à la hausse le jour des publications.

Mais ça, avec les années, les investisseurs l’ont bien compris (que les analystes étaient conservateurs). Si bien, que les surprises à la hausse ne surprennent plus vraiment. Sur cette dernière saison de publication, les entreprises qui ont vu leur cours chuter alors qu’elles publiaient le jour même des chiffres au-delà du consensus se comptent par dizaines (Salesforce, SAP, Atoss Software, Amazon, Nvidia, Tesla…). Cela dit, la chute s’explique aussi parfois par des informations ou inquiétudes partagées dans la communication associée et non sur les chiffres du trimestre en eux-mêmes.

Bref, dans ce contexte où l’Homme est semblerait-il sur le point d’achever la dernière de ses inventions (les prochaines seront signées "your AI friend"), les investisseurs sont devenus très exigeants avec les valeurs growth ! Et pourtant, preuve en est avec Oracle, certaines entreprises déjà richement valorisées, sont capable de prendre 40% en une séance.

Mais au-delà d’un mouvement spécifique sur une journée, ce qui m’étonne le plus, c’est la capacité que ces entreprises ont à faire de plus hauts de plus en plus hauts…

Comme vous, les premiers livres de finance que j’ai lus, c’est Graham, Buffett, Lynch… La valeur intrinsèque non de dieu ! Le RA-TIO-NNEL !

Puis 5 ans plus tard, j’ai changé de religion pour rejoindre les data gogos. Chez les data gogos, on aime bien les belles histoires, mais on aime surtout la data. Mon objectif n’est plus de construire le portefeuille type de l’investisseur rationnel, avec une explication financière derrière chaque ligne dans le but de convaincre les copains que je fais les choses bien (et que c’est la faute des autres investisseurs si je sous-performe). Mon seul et unique objectif, c’est de comprendre comment ceux qui font bouger les marchés actions raisonnent et comment les mouvements qu’ils initient se diffusent sur les marchés. Cela dans l’unique objectif de prendre le train en marche en s’assurant qu’il reste quelques stations avant d’arriver.

Et cette conversion ne s’est pas faite sans difficulté, puisque les vérités sont parfois très dures à entendre.

Typiquement, dans les stratégies quantitatives sur lesquelles j’ai travaillé ces dernières années, il est parfois nécessaire d’acheter des plus hauts. Non mais acheter des plus hauts, vous vous rendez compte du délire ! Et puis quoi encore ? Ne pas vendre un titre alors qu'il s’échange 30 fois les Free-Cash-Flow de l’exercice en cours ? Eh bien figurez-vous que oui…

Du moins, sur les 15 dernières années, depuis que les marchés n’ont pas connu de vraie grosse crise financière en fait, vendre parce que c’est cher n’a plus l’air d’être une bonne idée. Notamment en Europe !

Et il se pourrait bien que ce ne soit pas uniquement de la spéculation au sens du « je vais bien trouver un teubé prêt à acheter plus cher », c’est de la spéculation sur des événements susceptibles de se produire.

Comprenez bien, le carnet de commande d’Oracle vient littéralement d’exploser. +360%, avec 455 milliards de dollars en stock. Pour paraphraser Anthony Bondain "La cerise sur le gâteau, c'est que cette progression que les analystes n'avaient pas vue venir s'appuie notamment sur la location de serveurs cloud (dont les revenus vont passer de 10 à plus de 140 milliards entre 2025 et 2030, pour vous donner une idée)."

De 10 à 140 milliards de revenus sur une business unit (je ne dirai pas marginale jusqu’à lors mais presque) en l’espace de 5 ans. Dingue.

Idem pour Palantir qui, après le lancement de son Artificial Intelligence Platform (AIP) dans le secteur privé, serait susceptible de voir son chiffre d’affaires multiplié par 3 en l’espace de 4 ans, passant de 2.2Mds$ en 2023 à 7.6Mds en 2027 (Consensus produit à partir des estimations de 14 analystes au 10/09/2025).

Et je vous arrête tout de suite, ce ne sont pas uniquement les entreprises de la tech américaine qui connaissent ce genre de changement de paradigme. C’est toute la chaine de valeur. Les HVAC (Amphenol Corp, Schneider Electric, Comfort Systems, Vertiv Holdings…), des entreprises industrielles, s’échangent à des valos jamais vues pour le secteur.

Et ce n’est pas fini, il semblerait que le non-regard sur les valos s’étende à une part encore plus large du marché. Et ce n’est pas un phénomène récent, au contraire.

Les quatre courbes ci-dessous représentent le delta de performance entre les entreprises faiblement valorisées et celles fortement valorisées selon notre Rating Valorisation Composite, dans 4 régions majeures : l’Amérique du Nord, l’Europe, le Japon et l’Asie (Japon exclu). De la même manière que E.Fama et K.French construise leur prime HML dans leur modèle d’Asset Pricing, on va garder cette idée de rebalancement annuel. C’est-à-dire que chaque année, on va faire le point et acheter ce qui est value et shorter ce qui est cher. On contrôle également pour la taille pour bien isoler la prime de valeur. En revanche, à la différence des chercheurs, on se base sur les valorisations projetées et non les valorisations historiques.

Prime de valeur dans quatre régions majeures. Méthodologie E.Fama et K.French (1993) avec ici la valorisation projetée. Source : Zonebourse

Vous n’êtes pas fous, ce que vous voyez là, ce sont des courbes qui chutent pour l’ensemble des régions. On notera quand même un plateau sur ces dernières années, notamment en Europe, avec une reprise du value.

Alors, vous me direz qu’avec un rebalancement annuel on n’embrasse pas vraiment la logique de l’investissement value. Que les investisseurs qui achètent des titres parce qu’ils estiment qu’ils sont sous-évalués, sont parfois prêt à les conserver bien plus d’un an. Et vous avez tout à fait raison.

Mais alors comment expliquer que c’est cette méthodologie qui conduit à la création des modèles d’Asset Pricing qui expliquent le mieux la variance des rendements boursiers ? Quelque part, en favorisant cette méthodologie - avec rebalancement annuel - aux autres, ce que nous disent les chercheurs, c’est que les investisseurs semblent pour la plupart investir avec un horizon bien plus court que ce qu’on serait prêt à croire.

Et regardez bien, si on sépare la prime de valeur chez les big caps (grandes entreprises) et les mid-small (petites et moyennes entreprises), le constat reste sensiblement le même : ça fait longtemps qu’on n’a pas observé une surperformance significative et durable des entreprises value vis-à-vis des growth.

Pirme de valeur chez les small/mid caps et les big caps, en Europe et en Amérique du Nord. Méthodologie E.Fama et K.French (1993) avec ici la valorisation projetée. Source : Zonebourse

Et je vais ici une petite information bonus. Vous l’aurez compris, ces courbes sont le résultat d’un Long/Short, et ce qui explique la chute de celles-ci, c’est surtout la partie où l’on vend les entreprises qui sont chers et non la partie où l’on achète ce qui est value. Donc il semblerait que ce qui est destructeur de performance, c’est surtout de vendre quand c’est trop cher ou refuser d’acheter un titre parce qu’il s’échange à des ratios de valorisation trop élevés.

Maintenant essayons quelque chose qui vous parlera peut-être plus, on va voir les conséquences applicatives des conclusions académiques que l’on vient de faire.

Pour cela, on va construire une stratégie qui revient à trier l’univers US et Europe selon notre Rating Composite Fondamentaux et à acheter le top 50 des valeurs. Tous les jours, on vérifiera que les titres appartiennent toujours à ce top 50. Si ce n’est pas le cas, le titre est immédiatement remplacé par l’outsider. Pas de rebalancement de quelconque nature, pas de conditions de sortie autre que celle décrite à l’instant, pas de contrôle de l’exposition sectorielle ni de take profit ou de stop loss.

Résultats d'un backtest d'une stratégie Quality effectué sur la base du Rating Fondamentaux Composite. 2013-2025.

On voit que cette stratégie, entre 2013 et aujourd’hui, elle surperforme le MSCI World, avec un Sharpe Ratio de 0.75. La durée moyenne de détention est de 52 jours, plutôt réaliste.

Maintenant on va appliquer une nouvelle condition d’entrée ainsi qu’une condition de sortie sur la valorisation. Pour entrer dans le portefeuille, l’entreprise doit faire partie des 80% des entreprises les moins chères selon notre Rating Valorisation composite. Et si une entreprise vient à arriver dans le top 20% des entreprises les plus chères du monde. Elle est éjectée.

Résultats d'un backtest d'une stratégie Quality at a Reasonnable Price effectué sur la base du Rating Fondamentaux Composite. 2013-2025.

Donc on applique désormais un filtre sur la valorisation. Et que peut-on en conclure ? Eh bien tout simplement que la stratégie est bien moins bonne. On s’en sort ici avec un Sharpe Ratio de 0.25.

Il semblerait donc effectivement que sur ces 15 dernières années, vendre parce que c’est trop cher, ou ne pas acheter parce que c’est trop cher, ce n’était pas la bonne chose à faire.