Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2025-2026, le chiffre d'affaires de La Française de l'Energie s'est établi à 22 millions d'euros, stable en glissement annuel, avec une activité vente de gaz en hausse à 7,1 MEUR et un chiffre d'affaires vente d'électricité à 9 MEUR.
Le chiffre d'affaires des activités en Norvège est ressorti à 5,8 MEUR sur les neuf premiers mois de l'exercice, en croissance de 15% sur la période. Le centre d'essai d'Alltec pour les énergies renouvelables "Energy House", spécialisé dans la production de combustibles et de gaz à faible émission de carbone, a maintenu un bon niveau d'activité. Le chiffre d'affaires ingénierie devrait repartir au cours de l'été 2026, avec le démarrage de nouveaux contrats.
Après la signature de la convention Gaz de Mines entre FDE et l'Etat français en janvier 2026, qui a permis d'étendre significativement l'accès aux ouvrages du bassin minier du Nord de la France, les tests opérationnels des 18 ouvrages miniers supplémentaires ont été lancés, permettant à terme le déploiement de nouveaux moteurs de production d'électricité bas carbone sur les deux prochains exercices.
Le groupe a par ailleurs signé l'achat de 16 unités de production d'électricité et de chaleur auprès de Clarke Energy, l'un des principaux fournisseurs d'installations pour la production et l'approvisionnement décentralisés en électricité. Ce contrat est le plus important signé par FDE pour son activité gaz de mine depuis sa création. La sécurisation de la fourniture de ces moteurs permet ainsi à FDE de garantir le déploiement du doublement de sa production d'électricité verte au cours des trois prochaines années.
En Norvège, FDE poursuit la construction de ses 3 projets de production de GNR et de Bio-CO2, dont la première unité, à Halsa, devrait entrer en service au troisième trimestre 2027.
Ces deux larges programmes d'investissements vont permettre de fortement élargir la base d'infrastructures de production d'énergie locale bas carbone, génératrice de plus de 60 MEUR de chiffre d'affaires additionnel et un EBITDA annualisé complémentaire de plus de 30 MEUR.
Les objectifs du producteur indépendant multi-énergies à horizon 2030 sont maintenus : chiffre d'affaires supérieur à 175 MEUR, EBITDA supérieur à 85 MEUR, plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO2 eq évitées par an.
La Française de l'Energie est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro, spécialisée dans la mise en place via des circuits courts, de site de production et de valorisation d'énergies. La Française de l'Energie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l'énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Energie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur indépendant de référence dans le secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'électricité (42,5%) ;
- vente de gaz (26,6%) ;
- vente de chaleur (1,6%) ;
- autres (29,3%) : développement et exploitation d'unités d'épuration et de liquéfaction du biogaz, et production d'hydrogène vert.
71% du CA es réalisé en France.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.