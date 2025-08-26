La Française de l'Énergie annonce lancer une nouvelle campagne de forage pour produire le gaz présent dans le charbon Lorrain, dans le périmètre de la Concession Bleue Lorraine octroyée par l'Etat français et pour explorer les gisements d'hydrogène naturel découverts en 2023.
Selon la société, des études d'experts ont certifié des réserves de plus de 2,1 milliards m3 de gaz dans la zone de cette concession (191 km²) valorisables avec les contraintes technico-économiques, environnementales, réglementaires existantes.
La campagne de forage commencera à l'automne 2025 et durera environ 12 mois au total. Ces travaux, pour un montant initial d'environ 15 millions d'euros et plus d'une quarantaine de membres de l'équipe FDE et sous-traitants seront mobilisés pendant cette phase.
La production locale d'un gaz lorrain évite l'impact environnemental du transport longue distance et permet de réduire la dépendance au gaz importé d'autres pays, tout en ayant une empreinte carbone 10 fois plus faible que celle du gaz importé.
La Française de l'Energie est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro, spécialisée dans la mise en place via des circuits courts, de site de production et de valorisation d'énergies. La Française de l'Energie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l'énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Energie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur indépendant de référence dans le secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'électricité (69,8%) ;
- vente de gaz (23,2%) ;
- vente de chaleur (1,3%) ;
- autres (5,7%) : développement et exploitation d'unités d'épuration et de liquéfaction du biogaz, et production d'hydrogène vert.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (69,8%), Belgique (24,5%) et Norvège (5,7%).