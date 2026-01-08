FDE sécurise l'accès à 18 sites de gaz de mine supplémentaires
La Française de l'Energie (FDE), producteur d'énergies bas carbone, annonce la signature d'une convention avec l'Etat français accordant l'accès à 18 sites miniers supplémentaires dans les Hauts-de-France. Cet accord lève un obstacle critique au plan de développement du gaz de mine du groupe et offre une visibilité claire sur l'atteinte de ses objectifs 2030.
Cette convention signée permet à la FDE, via sa filiale Gazonor, de disposer d'un accès à 18 sites supplémentaires créant ainsi les fondations d'une augmentation substantielle de ses capacités de production d'ici 2030 et du chiffre d'affaires associé à cette activité.
Dans le cadre des concessions exclusives dont il est bénéficiaire, FDE va ainsi pouvoir produire des réserves de gaz de mine précédemment inaccessibles et les valoriser sous forme d'électricité qui sera utilisée par les consommateurs locaux.
Ce modèle économique combine revenus prévisibles de longue durée issus de contrats d'achat d'électricité régulés, impact très fort sur l'effort de réduction des émissions de CO2 eq (équivalent CO2) des territoires concernés et impact économique local grâce à une production d'énergie en circuit court dans une région post-industrielle.
Avec l'accès aux sites sécurisés et les premières unités entrant en exploitation commerciale, FDE dispose d'une visibilité renforcée sur la croissance soutenue des revenus et des résultats durant les exercices fiscaux 2026/27 et 2027/28 ainsi que sur l'atteinte des objectifs 2030 (175 millions d'euros de chiffre d'affaires, 85 MEUR d'Ebitda, 20 millions de tonnes de CO2 évitées).
La Française de l'Energie est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro, spécialisée dans la mise en place via des circuits courts, de site de production et de valorisation d'énergies. La Française de l'Energie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l'énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Energie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur indépendant de référence dans le secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'électricité (42,5%) ;
- vente de gaz (26,6%) ;
- vente de chaleur (1,6%) ;
- autres (29,3%) : développement et exploitation d'unités d'épuration et de liquéfaction du biogaz, et production d'hydrogène vert.
71% du CA es réalisé en France.
