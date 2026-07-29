FDJ : la roue tourne et la fiscalité pèse

Le premier semestre du groupe est impacté par un environnement moins favorable pour la loterie tandis que la hausse de la fiscalité sur les jeux ampute les performances. Le groupe affiche néanmoins une marge d'EBITDA courant conforme à ses objectifs annuels et confirme ses objectifs de marge.

FDJ UNITED a enregistré une perte nette publiée de 16 MEUR à l'issue du premier semestre 2026, contre un bénéfice net de 136 MEUR un an plus tôt.

En données ajustées, toutefois, le résultat net ajusté s'établit à 180 MEUR, mais recule de 19%, notamment affecté par une contribution fiscale exceptionnelle de 20 MEUR sur les bénéfices des grandes entreprises.



Le résultat de base par action publié ressort à -0,09 EUR, contre 0,73 EUR un an auparavant.



Dans le même temps, le chiffre d'affaires recule de 4,5% à 1 782 MEUR, pénalisé par 52 MEUR d'augmentations de fiscalité sur les jeux en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Roumanie, représentant à elles seules trois points sur l'évolution du CA. Le produit brut des jeux (PBJ) diminue lui aussi, de 1,3%, à 4 314 MEUR.



Enfin, l'EBITDA courant ressort à 404 MEUR, en baisse de 8,4%, pour une marge de 22,7%, contre 23,6% un an plus tôt. Le groupe souligne que cette marge est conforme à son objectif annuel, grâce notamment à la poursuite de son plan de performance, qui a permis de réduire les coûts fixes de 2,8%.



La structure financière reste solide avec une dette financière nette de 1 964 MEUR, stable sur un an, tandis que Moody's a confirmé la notation Baa1 du groupe.



"La performance du Groupe au premier semestre est toujours affectée par des alourdissements de fiscalité auxquels se sont ajoutés des aléas propres à l'activité de loterie et l'effet des conditions climatiques exceptionnelles (...). Fort de fondamentaux solides et d'une structure financière robuste, FDJ UNITED renforce son investissement dans l'innovation, l'attractivité de ses offres et l'accélération de sa transformation afin de renouer avec une trajectoire de croissance durable, rentable et créatrice de valeur" a commenté Stéphane Pallez, la présidente-directrice générale.



Dans ces conditions, FDJ vise désormais une stabilité du PBJ tant pour la loterie et les paris sportifs en réseau France que pour les paris et jeux en ligne, ainsi qu'une baisse de 1 à 3% du chiffre d'affaires.



En revanche, le groupe confirme son objectif de marge d'EBITDA courant comprise entre 23% et 24% ainsi que sa politique de progression annuelle du dividende fondée sur un taux de distribution d'au moins 75% du résultat net ajusté.