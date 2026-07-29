Le premier semestre du groupe est impacté par un environnement moins favorable pour la loterie tandis que la hausse de la fiscalité sur les jeux ampute les performances. Le groupe affiche néanmoins une marge d'EBITDA courant conforme à ses objectifs annuels et confirme ses objectifs de marge.
FDJ UNITED a enregistré une perte nette publiée de 16 MEUR à l'issue du premier semestre 2026, contre un bénéfice net de 136 MEUR un an plus tôt. En données ajustées, toutefois, le résultat net ajusté s'établit à 180 MEUR, mais recule de 19%, notamment affecté par une contribution fiscale exceptionnelle de 20 MEUR sur les bénéfices des grandes entreprises.
Le résultat de base par action publié ressort à -0,09 EUR, contre 0,73 EUR un an auparavant.
Dans le même temps, le chiffre d'affaires recule de 4,5% à 1 782 MEUR, pénalisé par 52 MEUR d'augmentations de fiscalité sur les jeux en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Roumanie, représentant à elles seules trois points sur l'évolution du CA. Le produit brut des jeux (PBJ) diminue lui aussi, de 1,3%, à 4 314 MEUR.
Enfin, l'EBITDA courant ressort à 404 MEUR, en baisse de 8,4%, pour une marge de 22,7%, contre 23,6% un an plus tôt. Le groupe souligne que cette marge est conforme à son objectif annuel, grâce notamment à la poursuite de son plan de performance, qui a permis de réduire les coûts fixes de 2,8%.
La structure financière reste solide avec une dette financière nette de 1 964 MEUR, stable sur un an, tandis que Moody's a confirmé la notation Baa1 du groupe.
"La performance du Groupe au premier semestre est toujours affectée par des alourdissements de fiscalité auxquels se sont ajoutés des aléas propres à l'activité de loterie et l'effet des conditions climatiques exceptionnelles (...). Fort de fondamentaux solides et d'une structure financière robuste, FDJ UNITED renforce son investissement dans l'innovation, l'attractivité de ses offres et l'accélération de sa transformation afin de renouer avec une trajectoire de croissance durable, rentable et créatrice de valeur" a commenté Stéphane Pallez, la présidente-directrice générale.
Dans ces conditions, FDJ vise désormais une stabilité du PBJ tant pour la loterie et les paris sportifs en réseau France que pour les paris et jeux en ligne, ainsi qu'une baisse de 1 à 3% du chiffre d'affaires.
En revanche, le groupe confirme son objectif de marge d'EBITDA courant comprise entre 23% et 24% ainsi que sa politique de progression annuelle du dividende fondée sur un taux de distribution d'au moins 75% du résultat net ajusté.
La Française des Jeux (FDJ UNITED) est un champion européen des jeux d'argent et de hasard, avec un large portefeuille de marques iconiques et une excellence technologique reconnue. Fort de plus de 5 000 collaborateurs et présent dans une quinzaine de marchés régulés en Europe, le Groupe propose une offre de jeux diversifiée et responsable, sous droits exclusifs et en concurrence : jeux de loterie en France et en Irlande, dans un large réseau de points de vente et en ligne, paris sportifs en point de vente en France et jeux en ligne en concurrence (paris sportifs et hippiques, poker et casino en ligne, sur les marchés où ces activités sont autorisées).
Le groupe FDJ UNITED inscrit la responsabilité au coeur de sa stratégie et promeut une pratique récréative du jeu d'argent.
Le groupe est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A - FDJU) et et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext 100, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600 et FTSE Euro.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.