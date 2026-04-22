FDJ United a publié un chiffre d'affaires de 895 MEUR au titre du 1er trimestre, en repli de 3,2% en données publiées, une contraction qui intègre un impact négatif de 24 MEUR lié à l'alourdissement de la fiscalité sur les jeux, a précisé le groupe.
De son côté, le produit brut des jeux (PBJ) est ressorti en hausse de +1%, à 2 175 millions d'euros.
La société a fait savoir qu'elle revoyait ses prévisions pour l'exercice 2026 à la baisse. Concrètement, elle anticipe désormais un léger recul de son chiffre d'affaires (contre une légère croissance précédemment). Par ailleurs, la marge d'EBITDA prévue a été ramenée à 23-24 % (contre 24,5 % précédemment).
Réagissant à cette publication, Savitri Kakkar, qui suit le dossier chez AlphaValue indique prévoir aussi une révision à la baisse de ses estimations, "de l'ordre de quelques points de pourcentage, afin de refléter ces perspectives moins favorables".
La Française des Jeux (FDJ UNITED) est un champion européen des jeux d'argent et de hasard, avec un large portefeuille de marques iconiques et une excellence technologique reconnue. Fort de plus de 5 000 collaborateurs et présent dans une quinzaine de marchés régulés en Europe, le Groupe propose une offre de jeux diversifiée et responsable, sous droits exclusifs et en concurrence : jeux de loterie en France et en Irlande, dans un large réseau de points de vente et en ligne, paris sportifs en point de vente en France et jeux en ligne en concurrence (paris sportifs et hippiques, poker et casino en ligne, sur les marchés où ces activités sont autorisées).
Le groupe FDJ UNITED inscrit la responsabilité au coeur de sa stratégie et promeut une pratique récréative du jeu d'argent.
Le groupe est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A - FDJU) et et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext 100, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600 et FTSE Euro.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.