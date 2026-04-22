FDJ United s'enfonce après son avertissement

Le champion européen des jeux d'argent plonge de 8% aujourd'hui à Paris, le marché sanctionnant la publication, hier soir, d'un chiffre d'affaires trimestriel en contraction.

FDJ United a publié un chiffre d'affaires de 895 MEUR au titre du 1er trimestre, en repli de 3,2% en données publiées, une contraction qui intègre un impact négatif de 24 MEUR lié à l'alourdissement de la fiscalité sur les jeux, a précisé le groupe.



De son côté, le produit brut des jeux (PBJ) est ressorti en hausse de +1%, à 2 175 millions d'euros.



La société a fait savoir qu'elle revoyait ses prévisions pour l'exercice 2026 à la baisse. Concrètement, elle anticipe désormais un léger recul de son chiffre d'affaires (contre une légère croissance précédemment). Par ailleurs, la marge d'EBITDA prévue a été ramenée à 23-24 % (contre 24,5 % précédemment).



Réagissant à cette publication, Savitri Kakkar, qui suit le dossier chez AlphaValue indique prévoir aussi une révision à la baisse de ses estimations, "de l'ordre de quelques points de pourcentage, afin de refléter ces perspectives moins favorables".