Fed : Citadel Securities parie sur une hausse des taux surprise dès mercredi

Citadel Securities estime désormais qu'une hausse des taux dès mercredi constitue le scénario le plus probable, alors que ses stratégistes anticipaient jusqu'ici un resserrement en septembre puis en décembre. Ils reconnaissent que la décision s'annonce serrée, notamment après l'inflation plus faible que prévu en juin, mais jugent que le marché sous-estime le virage restrictif engagé par la Fed.