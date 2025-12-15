Fed en chef d'orchestre, IA en juge de paix
Publié le 15/12/2025 à 17:01
|18:49
|N26 nomme Mike Dargan au poste de directeur général de N26 Bank SE et N26 SE
|RE
|18:47
|Paris termine en petite hausse dans l'attente de la BCE
|AW
|18:45
|Fannie et Freddie élargissent leurs portefeuilles en prévision d'une éventuelle introduction en bourse
|MT
|18:44
|Les forces israéliennes ont tué un adolescent palestinien en Cisjordanie, selon le ministère de la Santé
|RE
|18:44
|Les actions londoniennes progressent alors que la Banque d'Angleterre s'apprête à baisser ses taux
|RE
|18:31
|Williams, membre de la Fed, estime qu'il est « trop tôt pour se prononcer » sur les mesures que la banque centrale devrait prendre lors de sa réunion de janvier
|RE
|18:30
|CAC40 : échec sous résistance - 100 % Marchés - 15/12/2025 - S
|BN
|18:24
|USA-Un fils de Rob Reiner placé en garde à vue pour homicide après la mort du réalisateur
|RE
|18:23
|L'administration Trump crée une "Tech Force" fédérale de 1 000 experts pour accélérer les projets technologiques
|18:19
|Une année des géants : vague record de transactions de plus de 30 milliards de dollars
|MT
|18:40
|Susan Collins, membre de la Fed, a déclaré avoir soutenu la baisse des taux, mais que sa décision avait été difficile à prendre
|RE
|18:16
|La société mexicaine Pemex s'efforce de contenir une fuite dans un oléoduc à Tabasco
|RE
|18:19
|Le gouvernement américain lance une campagne pour recruter des ingénieurs dans les domaines de l'IA et des technologies
|RE
|18:13
|Le FTSE 100 progresse avant la probable baisse des taux de la BoE
|AN
|18:10
|Les marchés s'intéressent aux résultats des politiques de la Fed, pas aux personnalités, déclare M. Miran sur CNBC
|RE
Au moment d'aborder une semaine traditionnellement décisive pour la performance de fin d'année, les investisseurs ont le derrière posé en équilibre entre deux référentiels d'assise. Oui c'est ça, le cul entre deux chaises. D'un côté la banque centrale américaine a poursuivi ses baisses de taux, mais de l'autre, les doutes se font de plus en plus vifs sur la rentabilité des sommes colossales engagées dans l'IA. Le retour des stats, les banques centrales et les Kevin Awards devraient animer la semaine.
Baisse de l'investissement et manque de relais de la consommation : le délicat pivot de la Chine
