Fed : Kevin Warsh annonce les architectes de sa nouvelle doctrine monétaire

Le président de la Fed a nommé les responsables des cinq groupes de travail chargés de revoir la communication, le bilan, les données, la productivité et l'analyse de l'inflation.

Kevin Warsh avance dans sa volonté de refonder les méthodes de la Réserve fédérale. Les cinq "task forces" seront codirigées par quinze économistes, anciens banquiers centraux et dirigeants américains et étrangers. Officiellement indépendantes, elles remettront leurs conclusions au comité de politique monétaire.



Derrière ce casting se dessine une Fed plus "techno-monétariste", moins convaincue que l'on puisse piloter précisément l'inflation et la croissance avec quelques indicateurs et modèles. Le groupe chargé de la communication pourrait donner moins d'indications claires sur l'évolution future des taux et insister davantage sur le fait que les décisions dépendront des données à venir. Celui consacré aux données cherchera à utiliser des informations économiques plus rapides, tandis que le chantier sur l'inflation devrait accorder plus d'importance aux anticipations des acteurs, au crédit, aux marchés financiers et à la confiance dans la politique monétaire.



La réflexion sur le bilan traduit parallèlement la volonté d'une banque centrale moins interventionniste, sans nécessairement revenir au système de réserves rares d'avant 2008. Une réduction de son empreinte obligataire restituerait cependant davantage de risque de duration au secteur privé, au prix de primes de terme et d'une volatilité potentiellement plus élevées.



Le chantier le plus structurant concerne peut-être l'intelligence artificielle. Warsh cherche à déterminer si elle constitue un choc d'offre désinflationniste, alors que ses coûts, comme ceux liés à l'énergie, aux infrastructures et au financement, sont immédiats, tandis que ses gains de productivité restent différés et difficiles à mesurer.



Cette réforme pourrait rendre les décisions de la Fed plus difficiles à anticiper pour les investisseurs. Cela ne signifie pas pour autant que les marchés deviendront plus calmes ou plus logiques. Au lieu de se focaliser sur les prévisions de taux d'intérêt après chaque réunion du FOMC, ils chercheront en permanence à deviner comment la Fed réagira à chaque nouvelle donnée économique importante, comme le taux de chômage ou l'inflation.