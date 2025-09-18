Sans surprise, la Fed a baissé ses taux de 25 points de base. Une décision plus consensuelle qu'attendue puisque seul Stephen Miran, le nouveau gouverneur toujours employé par la Maison Blanche, s'est exprimé en faveur d'une baisse de 50 points de base.

Pourtant, beaucoup s’attendaient à ce que plusieurs membres s’opposent à la décision. Et potentiellement dans les deux sens. Certains en faveur de réductions plus importantes ; d’autres en faveur du statu quo.

Les marchés s’attendaient notamment à des votes dissidents de la part de Christopher Waller et Michelle Bowman, qui avaient déjà voté contre le statut quo lors de la réunion de juillet (ils souhaitaient une baisse d’un quart de points). Et même Stephen Miran est resté relativement modéré en votant pour une baisse de 50 points de base, quand son patron voudrait 100 à 150 points de base immédiatement.

Désaccord sur le désaccord

Quand vous êtes en désaccord avec la position du FOMC (le comité de politique monétaire), vous avez deux stratégies : voter contre ou vous rallier à la décision majoritaire pour infléchir le discours.

Ici, nous avons ces deux approches à l’œuvre. Miran s’oppose à la décision majoritaire, mais de fait sort du consensus, là où Bowman et Waller tentent de le faire évoluer.

Or, leur influence est belle et bien visible dans le communiqué, qui est plus dovish qu’anticipé. Par rapport au précédent meeting, le focus est davantage mis sur l’emploi : "le comité est attentif aux risques qui pèsent sur les deux volets de son double mandat et estime que les risques à la baisse pour l'emploi ont augmenté", peut-on lire dans le communiqué. "Les créations d'emplois ont ralenti et le taux de chômage a légèrement augmenté".

Ces votes viennent aussi contredire l’idée que Donald Trump pourrait avoir une majorité au sein de la Fed. C’est une idée que l’on entend beaucoup depuis qu’il tente de démettre Lisa Cook de ses fonctions. S’il y parvenait (même si les récentes décisions de justice ne vont pas dans son sens), il y aurait alors 4 gouverneurs sur 7 nommés par ses soins. D’où cette idée de "majorité".

Mais cette réunion montre bien que Christopher Waller et Michelle Bowman sont des gens sérieux, et pas des élus Républicains du Congrès qui appuient sur des boutons sur ordre du président. Depuis plusieurs mois, ils veulent des baisses de taux, mais avec des arguments crédibles en face : les risques sur le marché de l’emploi. Et la suite leur a plutôt donné raison, puisque, depuis l’été, les données montrent un ralentissement du marché du travail.

Le brouillard des nuages

Dans son discours, Jerome Powell s’est montré relativement prudent. Il ne s’est pas engagé sur une trajectoire de baisse de taux, continuant de dire que la Fed a une approche "réunion par réunion".

Une prudence qui illustre la grande incertitude sur le scénario économique. Comme nous l’expliquions hier, on peut considérer que l’économie américaine est dans une phase de ralentissement qui nécessite des baisses de taux. Mais on peut aussi estimer que la croissance est résiliente et que le trou d’air a déjà lieu. Il n’y a dans ce cas pas d’urgence à baisser les taux, d’autant que les actions américaines sont déjà sur des niveaux de valorisation extrêmes.

Sur l’inflation, il n’y a pas non plus beaucoup de certitudes. Jerome Powell a réitéré sa position exprimée à Jackson Hole : les droits de douane devraient être un choc unique sur les prix mais ne devraient pas relancer l’inflation. C’est le scénario central pour la Fed mais Jerome Powell a reconnu qu’"il est aussi possible que les effets inflationnistes puissent être plus persistants".

Ce grand flou sur les prévisions économiques se retrouve dans les projections d’évolution des taux directeurs par les membres de la Fed ; les fameux dots plots.

D’ici à la fin de l’année, une courte majorité pensent qu’il faudra au moins deux baisses de taux. Mais 7 membres ne voient plus de baisses de taux, tandis qu’un membre pense que les taux seront…125 points de base plus bas. Ces projections sont anonymes mais il n’y a pas trop doute sur l’identité de cette colombe (un certain Stephen M. pour vous donner un indice).

Summary of economic projections. Source : Federal Reserve

Des prévisions un peu décevantes pour le marché, qui anticipait 6 baisses de taux d’ici à fin 2026 (avant la réunion, donc en incluant septembre), contre seulement 4 pour la médiane des projections des membres de la Fed.

Un troisième mandat ?

Pour la Fed, il n’y a donc pas de chemin évident. Ces derniers mois, l’inflation, déjà jugée "quelque peu élevée", est repartie à la hausse, tandis que le marché de l’emploi montre des signes de ralentissement.

"Il n'existe pas de chemin sans risque... Il n'est pas évident de savoir quoi faire", a reconnu Jerome Powell en conférence de presse. "Nous devons garder un œil sur l'inflation tout en ne pouvant ignorer... le plein emploi".

La Fed doit en effet toujours considérer ces deux mandats dans ses décisions ; ce qu’on appelle dans le jargon la "balance des risques".

Et comme s’il n’était pas assez difficile de trouver cet équilibre, Stephen Miran a mis sur la table l’idée que la Fed aurait un troisième mandat : maintenir des taux d’intérêt à des niveaux modérés. Il s’appuie pour cela sur le Federal Reserve Act qui définit en effet trois objectifs : "emploi maximum, stabilité des prix, et taux d’intérêt modérés à long terme".

Cette notion est aujourd’hui reprise par l’administration Trump, dans sa quête de taux bas, elle-même destinée à alléger le coût de la dette pour le gouvernement.

La question a été posée à Jerome Powell en conférence de presse. Pour lui, les responsables de la Fed ne considèrent plus, depuis un certain temps, ce troisième mandat comme nécessitant "une action indépendante". Des taux d’intérêt modérés ne sont que le résultat de la stabilité des prix et de l’emploi maximum.