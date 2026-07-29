Fed : pas encore de hausse, mais la porte reste grande ouverte
La banque centrale américaine a maintenu la fourchette de ses taux inchangée à 3,50-3,75%, un scénario anticipé par les marchés, bien que la spéculation autour d'une hausse des taux ait pris de l'ampleur ces derniers jours. Ce statu quo prolonge la pause engagée par la Réserve fédérale, alors que l'inflation reste bien supérieure à son objectif de 2% et que le taux de chômage reste faible.
L'attention des investisseurs se porte donc surtout sur la conférence de presse de Kevin Warsh à 20h30 (CEST). Le président de la Fed a jusqu'ici entretenu davantage d'incertitude que son prédécesseur sur les prochaines décisions, conformément à sa volonté de réduire la dépendance de la banque centrale à la "forward guidance". Toute formulation suggérant une inquiétude accrue face à l'inflation pourrait ainsi être interprétée comme la préparation d'une hausse dès septembre, un scénario déjà largement anticipé par les marchés.