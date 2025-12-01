Fed Put, paix fragile et ruée vers l'IA : les marchés entre filet de sécurité et lignes de fracture
Publié le 01/12/2025 à 14:49
|17:25
|CAC40 : repli très limité, le Bitcoin perd près de -7%
|17:21
|Le sénateur Cassidy souhaite donner plus de « pouvoir au patient »
|MT
|17:21
|L'activité industrielle reste plombée aux Etats-Unis
|AW
|17:14
|L'argent au comptant grimpe de 3 % et atteint un nouveau sommet à 58,19 $US l'once
|RE
|17:12
|Southern Energy d'Argentine signe un accord d'exportation de GNL de 7 milliards de dollars avec SEFE
|RE
|17:05
|Un banquier russe de premier plan avertit l'UE de 50 ans de contentieux en cas de saisie des avoirs gelés
|RE
|17:02
|Le PDG de VTB Kostin : L'UE s'expose à 50 ans de litiges si elle saisit les avoirs russes gelés
|RE
|17:02
|Southern Energy d'Argentine signe un accord d'exportation de GNL de 7 milliards de dollars pour sécuriser l'approvisionnement énergétique de l'Europe, selon le PDG d'YPF
|RE
|17:00
|Macron : « Je n'ai constaté aucune initiative anti-corruption en Russie, car il y règne une véritable dictature »
|RE
|17:00
|Macron : Les événements prouvent l'efficacité de la lutte contre la corruption en Ukraine
|RE
|17:00
|Ukraine - Pas de plan de paix finalisé sur la question des territoires, dit Macron
|RE
|16:59
|Les Bourses mondiales dans le rouge
|AW
|16:58
|Macron : « Ce n'est pas à la France de donner des leçons sur la corruption en Ukraine »
|RE
|16:57
|Macron : la France trouvera une option pour utiliser les avoirs russes
|RE
|16:56
|Les obligations du Venezuela s'envolent alors que les marchés surveillent la pression américaine
|RE
Le marché du crédit public a dépassé le pic des défauts, selon Amanda Lynam de BlackRock
BofA anticipe une baisse des taux de la Fed en décembre et deux autres en 2026
Wall Street sauve sa série haussière d'un cheveu
La période de doute qui s'est emparée des investisseurs en novembre a été plus ou moins effacée grâce à une semaine très dynamique. Mais il reste un fond de nervosité vis-à-vis des actifs à risque, comme le montrent les baisses respectives de 12% et de 20% de Nvidia et du bitcoin sur un mois. Décembre, traditionnellement favorable aux actions, démarre sur une note prudente.
Avis d'analystes du jour : Air-France prend de l'altitude chez JP Morgan, la DB achète Richemont
Bourse : Airbus remporte un contre-la-montre, Disney fait sauter la banque avec Zootopia 2
Plus de peur que de mal pour Airbus après la correction logicielle d'urgence sur 6 000 A320 ?
