Fed : Warsh promet l'impossible et laisse les marchés dans le brouillard

Kevin Warsh a profité de sa conférence de presse pour réaffirmer la détermination de la Réserve fédérale à ramener l'inflation vers 2%, sans pour autant lever le voile sur la trajectoire des taux. Après cinq années d'inflation supérieure à l'objectif, le nouveau président de la Fed a prévenu que le problème ne pouvait être résolu en quelques semaines ni par un seul mois de ralentissement des prix, tout en assurant que l'institution "ne faiblira pas" dans sa quête de stabilité des prix.

Interrogé sur l'arbitrage traditionnel entre inflation et emploi, Warsh a défendu une lecture inhabituelle du double mandat, estimant qu'il n'existait pas nécessairement de conflit entre plein emploi et stabilité des prix. Une position qui soulève naturellement la question du mécanisme permettant de freiner l'inflation sans affaiblir la demande et le marché du travail, mais le président de la Fed est resté évasif sur ce point et n'a pas souhaité préciser les indicateurs d'inflation auxquels il accorde le plus d'importance. Ce manque de visibilité sur la fonction de réaction de la Fed a contribué à la tension sur les taux longs, le rendement des Treasuries à 30 ans grimpant d'environ 9 points de base.



Cette volonté de ne pas révéler ses cartes prolonge la rupture de Warsh avec la forward guidance de ses prédécesseurs. Il a refusé de donner une indication claire sur la prochaine réunion, se contentant d'affirmer que la Fed n'hésiterait pas à agir lorsque cela sera nécessaire. Cette approche rend désormais plus difficile pour les investisseurs d'anticiper la trajectoire monétaire à partir des seules déclarations de la banque centrale.



Le message est donc ferme sur l'inflation, mais moins restrictif que certains investisseurs ne le redoutaient. Après les trois votes favorables à un relèvement dès juillet, chaque publication d'inflation et d'emploi devrait désormais peser davantage dans la balance pour septembre. La probabilité implicite d'une hausse à cette échéance est d'ailleurs retombée d'environ 75% avant la conférence de presse à près de 55%, signe que Warsh a refusé de pré-engager la Fed malgré son discours résolument anti-inflationniste.