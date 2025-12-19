FedEx affiche des résultats solides pour son deuxième trimestre

FedEx a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté en croissance de 19% à 4,82 dollars au titre de son 2e trimestre 2025-26, battant assez largement le consensus de marché, avec une marge opérationnelle non-GAAP améliorée de 0,6 point à 6,9%.

Le groupe de logistique basé à Memphis (Tennessee) a vu ses revenus progresser de près de 7% pour atteindre 23,5 MdsUSD, avec notamment une augmentation des volumes de colis transportés au sein des Etats-Unis.



"FedEx a mis en oeuvre avec succès notre stratégie de croissance et fait progresser la transformation de notre réseau, tout en naviguant dans un environnement externe extrêmement difficile", explique son CEO Raj Subramaniam.



FedEx resserre en hausse ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, anticipant désormais un BPA ajusté de 17,80 et 19 USD (et non plus de 17,20-19 USD) et une croissance de ses revenus de 5 à 6% (et non plus 4-6%).



Il précise en outre avoir achevé 276 MUSD de rachats d'actions au cours du trimestre écoulé, et que la scission prévue de sa division FedEx Freight en une nouvelle société cotée à New York devrait être exécutée le 1er juin 2026.