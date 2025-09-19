FedEx bien orienté sur des trimestriels meilleurs que prévu

FedEx gagne 3% au lendemain de la publication d'un BPA ajusté en croissance de 6% à 3,83 dollars au titre de son premier trimestre 2026, supérieur de 6% au consensus selon Jefferies, pour des revenus en hausse de 3% à 22,2 MdsUSD.



'La croissance de nos bénéfices souligne le succès de nos initiatives stratégiques, alors que nous adaptons notre réseau et réduisons nos coûts de service, tout en améliorant notre proposition de valeur', commente son CEO Raj Subramaniam.



Réagissant à cette publication, Jefferies salue en particulier la vigueur continue des livraisons de colis aux Etats-Unis, tandis que l'international s'est mieux comporté que ce qui était redouté, FedEx ayant selon lui 'tiré les leçons du début de l'année'.



'Nous sommes satisfaits de ces résultats, qui ont été meilleurs que prévu et accompagnés de perspectives pour l'exercice 2026 afin d'aider les investisseurs à définir les attentes de bénéfices pour l'année', souligne aussi le broker.



FedEx anticipe en effet un BPA ajusté d'éléments exceptionnels entre 17,20 et 19 USD pour l'exercice en cours, en ligne avec les attentes, ainsi qu'une croissance de 4 à 6% de ses revenus, une prévision bien au-dessus du consensus.