FedEx : Jefferies reste à l'achat après les trimestriels

Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur FedEx avec un objectif de cours ajusté de 275 à 280 dollars, au lendemain d'une publication trimestrielle jugée rassurante après celle d'il y a trois mois, qui était sous les attentes et dépourvue de perspectives.



'Nous sommes satisfaits des résultats du premier trimestre 2026, qui ont été meilleurs que prévu et accompagnés de perspectives pour l'exercice 2026 afin d'aider les investisseurs à définir les attentes de bénéfices pour l'année', affirme ainsi le broker.



Jefferies salue en particulier la vigueur continue des livraisons de colis aux Etats-Unis, tandis que l'international s'est mieux comporté que ce qui était redouté, FedEx ayant selon lui 'tiré les leçons du début de l'année'.