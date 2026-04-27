FedEx propose une livraison plus rapide avec le lancement de FedEx SameDay Local
FedEx a annoncé le lancement de FedEx SameDay® Local, une offre de livraison conçue pour permettre de répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière de flexibilité.
Publié le 27/04/2026 à 15:09
Le service connectera les clients FedEx à un réseau national de plus de 1 000 prestataires de livraison, coordonné par une orchestration intelligente.
Les commandes sont ensuite automatiquement associées au véhicule et au chauffeur appropriés, dépêchées rapidement, et relayées avec des mises à jour en direct du retrait à la livraison.
" FedEx SameDay Local offrira à nos clients une solution à grande échelle pour offrir les options de livraison souhaitées, sans ajouter de complexité à leurs opérations. " a déclaré Jason Brenner, vice-président senior du portefeuille digital chez FedEx.