FedEx rassure sur ses résultats, moins sur la rentabilité de son activité phare

Le groupe américain de messagerie chute de 7% en avant-Bourse au lendemain de résultats trimestriels qui ont révélé une érosion de sa marge opérationnelle

La marge opérationnelle de FedEx Express, le principal segment de livraison du groupe, est ressortie à 7,7% au quatrième trimestre, contre 8,4% un an plus tôt.



Cette publication intervient quelques semaines après la scission de FedEx Freight (FDXF), l'activité de transport routier de marchandises du groupe.



FedEx a, par ailleurs, enregistré un bénéfice ajusté de 6,31 dollars par action diluée au quatrième trimestre de son exercice décalé, contre 6,07 dollars un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne 5,96 dollars.



Le chiffre d'affaires des trois mois clos le 31 mai a progressé à 25 milliards de dollars, contre 22,22 milliards de dollars un an auparavant, dépassant également le consensus de 24,04 milliards de dollars.



Pour l'exercice 2026, FedEx prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 16,90 et 18,10 dollars,