La marge opérationnelle de FedEx Express, le principal segment de livraison du groupe, est ressortie à 7,7% au quatrième trimestre, contre 8,4% un an plus tôt.
Cette publication intervient quelques semaines après la scission de FedEx Freight (FDXF), l'activité de transport routier de marchandises du groupe.
FedEx a, par ailleurs, enregistré un bénéfice ajusté de 6,31 dollars par action diluée au quatrième trimestre de son exercice décalé, contre 6,07 dollars un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne 5,96 dollars.
Le chiffre d'affaires des trois mois clos le 31 mai a progressé à 25 milliards de dollars, contre 22,22 milliards de dollars un an auparavant, dépassant également le consensus de 24,04 milliards de dollars.
Pour l'exercice 2026, FedEx prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 16,90 et 18,10 dollars,
FedEx Corporation est le leader mondial du transport express. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de messagerie et de transport express (85,7%) ;
- livraison de petits et de gros colis (10,1%) ;
- autres (4,2%).
71,6% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.