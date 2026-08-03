L'essentiel :

- Felix Bacher, défenseur autrichien, signe à l'Olympique Lyonnais pour cinq saisons.

- Le transfert s'élève à 4,3 MEUR, avec jusqu'à 0,8 MEUR de bonus et 12,5% sur une plus-value future.

- Bacher a disputé 58 matches avec le GD Estoril Praia en Liga Portugal la saison dernière.



L'Olympique Lyonnais a officialisé l'arrivée du défenseur autrichien Felix Bacher, âgé de 25 ans, en provenance du GD Estoril Praia. Le joueur s'engage pour cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2031. Le montant du transfert est de 4,3 MEUR, auxquels peuvent s'ajouter un maximum de 0,8 MEUR de bonus ainsi qu'un intéressement de 12,5% sur une éventuelle plus-value future.



Formé en Autriche, notamment au FC Wacker Innsbruck, Felix Bacher a débuté sa carrière professionnelle dans ce club avant de passer par Fribourg puis de revenir en Autriche au WSG Tirol en 2021. Il y a disputé 85 matches en trois saisons, se positionnant comme une référence à son poste. En 2024, il rejoint le GD Estoril Praia au Portugal où il s'impose comme titulaire, jouant 58 matches et marquant 4 buts, dont toutes les rencontres du championnat de Liga Portugal la saison passée.



L'Olympique Lyonnais précise que Felix Bacher est sa sixième recrue de ce mercato estival. Le club poursuit ainsi sa stratégie d'intégrer des joueurs prometteurs issus notamment du championnat portugais.



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