Fermentalg chute de 10%, discours prudent pour le second semestre

Le titre Fermentalg cédait du terrain vendredi à la Bourse de Paris en raison de la prudence exprimée par le spécialiste des micro-organismes aquatiques quant à ses perspectives d'activité pour le second semestre.



Le fabricant d'antioxydants et de colorants à partir de microalgues dit toujours viser une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires par rapport au niveau d'activité de 2024, qui s'était établie à 11,5 millions d'euros.



Mais la société dit désormais avancer avec 'prudence' compte tenu de la persistance des tendances macroéconomiques adverses observées au premier semestre.



Comme annoncé en juillet dernier, Fermentalg a enregistré un niveau record de ventes sur les six premiers mois de l'année, à 7,6 millions d'euros, soit une croissance de 20% par rapport au premier semestre 2024.



Son résultat opérationnel est resté relativement stable, à -4,4 millions d'euros, la bonne maîtrise des charges opérationnelles ayant été compensée par des coûts accrus liés au renforcement de la politique commerciale et marketing, ainsi que par les incertitudes sur les tarifs douaniers.



La perte nette semestrielle ressort à 4,3 millions d'euros, contre -5,7 millions d'euros au 1er semestre 2024.



Dans un note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap - à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 0,7 euro - expliquent que le groupe a été confronté à 'un environnement plus difficile que prévu'.



'Les résultats du premier semestre ont pâti d'un mix d'activité défavorable', écrit la société de Bourse.



'La trésorerie demeure sous pression, mais les initiatives opérationnelles mises en place avec Huvepharma en limitent l'impact et sécurisent les projets stratégiques, notamment le colorant bleu', ajoute TP ICAP.



'Bien que le second semestre s'annonce difficile, les leviers de croissance subsistent, avec l'appui d'une exécution industrielle maîtrisée et d'un portefeuille produits élargi', conclut la banque d'investissement.



Vers 11h30, l'action Fermentalg essuyait l'une des plus fortes baisses du marché parisien, avec un repli de 9,6% en fin de matinée. Le titre a progressé de plus de 51% depuis le début de l'année.