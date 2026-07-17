Le spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques a réalisé un chiffre d'affaires non audité de 7,4 millions d'euros au premier semestre 2026, contre 7,6 millions d'euros un an plus tôt. Si l'activité ressort globalement stable, le groupe met en avant une évolution significative de la composition de ses revenus.
Les ventes de la gamme de lipides ?rigins, destinées aux marchés des compléments alimentaires et de la nutrition infantile, ont progressé de près de 20%, établissant un nouveau record semestriel à près de 7 millions d'euros. Cette croissance a toutefois été compensée par le recul des ventes destinées à l'aquaculture, en baisse de 85% sur un an, conséquence d'un repositionnement stratégique engagé jusqu'au printemps 2026.
Le spécialiste des biosolutions issues des micro-organismes souligne néanmoins que le récent renchérissement des huiles de poisson redonne de l'intérêt à ce marché, ouvrant de nouvelles perspectives pour la seconde moitié de l'exercice.
Parallèlement, Fermentalg annonce avoir enregistré une première commande pour son colorant bleu naturel, une étape importante dans le développement de ce nouveau relais de croissance.
Fort d'une demande toujours soutenue pour les biosolutions durables, de la progression régulière de son activité dans les lipides et de l'émergence de nouveaux moteurs de croissance, le groupe confirme anticiper une forte accélération de son chiffre d'affaires au second semestre. Cette dynamique devrait lui permettre de se rapprocher de son objectif de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2026.
Le groupe publiera ses résultats semestriels le 6 octobre 2026, après la clôture des marchés.
Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif de proposer des solutions durables et des produits innovants qui contribuent au développement de produits sains, naturels et performants. Son métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'ingrédients actifs issus des microalgues, destinés à la nutrition, à la santé et à l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes constituent l'offre actuelle et future de la société.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.