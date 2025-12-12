Les actions de Fermi Inc. se sont effondrées de près de 40% vendredi après l’annonce de la rupture d’un accord de financement portant sur un centre de données au Texas. L’un des clients potentiels de l’entreprise, non identifié, s’est retiré d’un engagement de 150 millions de dollars destiné à financer partiellement le site baptisé "Project Matador". Si des discussions restent en cours pour une éventuelle location, le volet financier de l’accord a été abandonné, fragilisant un projet majeur de la jeune entreprise.

Cofondée par l’ancien secrétaire à l’Énergie Rick Perry, Fermi avait été introduite en Bourse en octobre avec une valorisation de 14,8 milliards de dollars, surfant sur l’engouement autour de l’intelligence artificielle. L’entreprise, spécialisée dans l’immobilier de centres de données, n’a toutefois généré aucun chiffre d’affaires à ce jour. Ce désengagement remet en cause la viabilité de ses premiers projets à grande échelle, dans un contexte où les investisseurs deviennent plus prudents face aux valorisations élevées et aux perspectives incertaines du secteur.

Le titre Fermi s’échangeait vendredi à 9,08 dollars, en recul de 57% par rapport à son prix d’introduction de 21 dollars. Ce revers souligne les limites d’un enthousiasme basé sur des promesses de croissance liées à l’IA, sans résultats financiers concrets. Certains analystes commencent à s’interroger sur la capacité des nouveaux entrants à transformer l’élan technologique en rendements durables, alors que le marché devient plus sélectif.