Ferragamo dévoile un résultat net de 1,5 MEUR au titre du 1er semestre 2026, contre une perte nette ajustée de 16 MEUR au 1er semestre 2025, ainsi qu'un résultat opérationnel (EBIT) de 21 MEUR, contre une perte opérationnelle ajustée de 3 MEUR un an plus tôt.
L'EBITDA de la maison de mode italienne s'est accru de 23% à 90 MEUR, avec une marge portée à 19,2%, contre 15,3% au 1er semestre 2025, "soutenue par des initiatives d'efficacité et une maîtrise rigoureuse des coûts".
Le groupe a également vu sa marge brute progresser de 1,5 point à 69,2%, pour un chiffre d'affaires de 468 MEUR, en repli de 1,3% en données publiées, mais en croissance de 1,9% à taux de change constants, avec une accélération à 4,6% au seul 2e trimestre.
Au cours du 2e trimestre, Ferragamo a poursuivi la mise en oeuvre de ses initiatives stratégiques, enregistrant de nouveaux progrès dans son activité de vente directe aux consommateurs (DTC), dont le CA a augmenté de 6,6% à taux de change constants.
Cette performance a été principalement portée par le canal principal, une amélioration du mix des ventes au prix fort, ainsi que par la progression continue du taux de conversion, du nombre d'articles par transaction et du panier moyen.
Les progrès réalisés au cours des douze derniers mois renforcent la confiance dans l'orientation stratégique adoptée, selon Ferragamo qui, malgré une visibilité macroéconomique limitée, "se concentre de plus en plus sur le développement de ses activités à moyen et long terme".
Salvatore Ferragamo SpA est une entreprise italienne active dans le secteur de la mode. La société crée, développe et produit principalement des articles textiles et des chaussures. Les catégories de produits de la société sont responsables de la fabrication et de la vente de chaussures, d'articles en cuir, de vêtements et d'accessoires pour hommes et femmes. Les produits de la société comprennent également des parfums et des lunettes sous la marque Salvatore Ferragamo et sous la marque Ungaro sous licence. Les produits de la société sont distribués principalement par le biais de réseaux de magasins de marque, gérés à la fois directement et par des tiers, ainsi que par des grands magasins et des magasins spécialisés multimarques. Les activités de la société comprennent également l'octroi de licences pour la marque Ferragamo, les services de location, la gestion immobilière et la consultance technique avec le groupe Zegna. Salvatore Ferragamo SpA opère en Europe, en Amérique du Nord, au Japon, en Asie-Pacifique et en Amérique centrale et du Sud.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.