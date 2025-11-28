Parmi les principales variations du jour en Europe, beaucoup sont provoquées par des changements d'opinion ou de valorisation de JP Morgan, qui a balayé plusieurs secteurs européens, dont le luxe. La faible activité sur le marché après la fermeture de Wall Street hier renforce l'impact du broker.

Actions en hausse

SMCP (+12%) : la société fait savoir que des blocs de titres représentant plus de la moitié du capital vont changer de mains. La valorisation n'est pas connue, mais une OPA n'est pas à exclure si les seuils réglementaires sont franchis. "Cette annonce ne fait que formaliser ce que nous savions déjà, mais elle démontre l'alignement entre les différents actionnaires", explique TP ICAP, qui estime qu'une transaction aura lieu avant le printemps 2026.

Dottikon (+11%) : le chimiste suisse a bénéficié d'un afflux de commandes avant l'instauration des droits de douane américains, ce qui a dopé son activité au premier semestre. Le management ne craint manifestement pas de trou d'air au second semestre fiscal.

Mitchells & Butlers (+9%) : les résultats annuels dépassent le consensus. "M&B est bien placé pour gagner des parts de marché dans un secteur soumis à des pressions sur les coûts", estime Jefferies, confiant dans le fait que la forte génération de trésorerie entraînera un transfert important de la dette vers la valeur nette au cours des trois prochaines années.

Delivery Hero (+6%) : plusieurs grands actionnaires, dont Aspex Management, Broad Peak, PSquared AM et Ajeej Capital poussent le groupe allemand de livraison de repas à envisager une cession totale ou partielle ou, à défaut, une réduction de son portefeuille, jugeant la performance boursière du titre insuffisante, a appris Bloomberg. Un petit parfum spéculatif s'installe donc.

Salvatore Ferragamo (+4%) : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 4,60 EUR à 7,50 EUR.

Boliden (+4%) : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 540 SEK.

Actions en baisse

Whitbread (-6%) : Bernstein passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 3600 à 2500 GBX.

Wacker Chemie (-5%) : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 60 à 50 EUR.

Puma (-3%) : le titre consolide après une envolée de 19% hier dans le sillage de la rumeur d'intérêt de rachat de la part de Anta Sports, Li Ning ou ASICS. Les deux derniers ont écarté l'idée d'une OPA, tandis que le premier n'a rien dit.

Sunrise (-3%) : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 46 à 37 CHF.

Soitec (-3%) : pause dans le rebond de la société technologique française, qui restait sur quatre séances consécutives de hausse. Il faut toutefois rappeler que ses résultats médiocres l'ont enfoncé de 30% sur la seule séance du jeudi 20 novembre.

Jeronimo Martins (-2%) : Grupo Santander passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 24,30 EUR à 23,30 EUR.

Swatch (-2%) : JP Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 110 à 125 CHF.

Burberry (-2%) : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 850 à 950 GBX.