Ferrari achève son programme de rachats d'actions, va en lancer un nouveau

Ferrari a fait part mardi soir de l'achèvement de la 8e tranche de son programme pluriannuel de rachat d'actions d'environ 2 milliards d'euros, programme annoncé en 2022 et dont il a ainsi terminé la mise en oeuvre avec un an d'avance.



Du 1er juillet 2022 au 15 décembre 2025, le constructeur italien de voitures de luxe et de sport a acquis un total de 5 981 331 actions ordinaires sur Euronext Milan et sur le NYSE, y compris les transactions de vente avec option de couverture.



Comme annoncé lors de son CMD 2025, Ferrari va lancer son nouveau programme pluriannuel de rachat d'actions d'environ 3,5 MdsEUR, prévu pour être exécuté d'ici 2030, dont une 1ère tranche pour jusqu'à 250 MEUR du 5 janvier au 15 mai 2026.



Cette tranche sera financée par la trésorerie disponible, et les actions ordinaires rachetées dans ce cadre pourront être utilisées par le groupe pour répondre aux obligations découlant du plan de rémunération en actions.



Ferrari détient actuellement 16 644 606 actions ordinaires en trésorerie, au net des actions attribuées dans le cadre du plan de rémunération en actions, ce qui correspond à 8,58% du total de ses actions ordinaires émises.