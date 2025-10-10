Bank of America réitère sa recommandation 'achat' sur Ferrari, malgré une réduction de son objectif de cours à 450 euros en raison d'estimations plus basses et d'une valorisation plus conservatrice, au lendemain d'une journée investisseurs (CMD).
Concernant les nouveaux objectifs à 5 ans présentés par le constructeur italien, le broker déclare 'apprécier l'approche (trop) conservatrice'. 'Un TCAC des revenus plus bas pèse sur les bénéfices, mais il existe du potentiel de hausse', explique-t-il.
'Moins de véhicules électriques, plus de véhicules à moteur à combustion interne et la nouvelle Elettrica : Ferrari se concentre sur la rareté et l'exclusivité, protégeant la valeur de la marque', juge en outre BofA.
Ferrari N.V. est une société holding organisée autour de 3 pôles d'activités :
- construction et vente de véhicules de sport de luxe (85,8% du CA) : marques 458 Italia, 488 GTB, 458 Spider, 488 Spider, F12berlinetta, 458 Speciale, 458 Speciale A, California T et FF. Le groupe propose également des pièces de rechange ;
- activité de sponsoring (10%) ;
- autres (4,2%)
La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (6,9%), Royaume-Uni (9,8%), Allemagne (8,2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (22,3%), Etats-Unis (28,8%), Amériques (3,9%), Chine-Hong Kong-Taïwan (8,1%), Asie-Pacifique et Australie (12%).
