Ferrari bien orienté avec un relèvement de broker

Ferrari gagne plus de 2% et surperforme ainsi largement la tendance à Milan, dans le sillage d'un relèvement de recommandation de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 413 à 470 euros sur le titre du constructeur automobile.



'Nous nous attendons à ce que le nouveau plan (lors de la journée investisseurs de la semaine prochaine) fournisse une toile de fond pour une croissance des bénéfices à deux chiffres d'ici à 2030', pronostique le broker, qui remonte d'environ 5-16% ses BPA 2026-27.