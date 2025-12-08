Ferrari chute, Morgan Stanley attend un meilleur point d'entrée

L'action Ferrari accuse la plus forte baisse de l'indice FTSE MIB lundi à la Bourse de Paris alors que Morgan Stanley salue la nouvelle stratégie du constructeur automobile italien, désormais moins axée sur la croissance, tout en déclarant attendre un meilleur point d'entrée sur la valeur.



Le titre du groupe de Maranello, qui recule de 19% cette année, perd plus de 2% pour revenir en direction de ses plus bas annuels.



Dans une note de recherche intitulée "arrêt aux stands" diffusée dimanche, les analystes de Morgan Stanley estiment que la volonté affichée par Ferrari de limiter la croissance du nombre de voitures produites jusqu'en 2030 est positive, dans la mesure où elle va permettre de protéger l'exclusivité de la marque.



De leur point de vue, cette stratégie devrait rendre la marque encore plus désirable, soutenir les prix sur le marché de l'occasion et conférer à Ferrari un fort pouvoir de fixation de ses prix ainsi, qu'une bonne visibilité au niveau de ses revenus à long terme.



A court et moyen terme, cette limitation signifie cependant que la croissance de l'entreprise va rester modérée, souligne le bureau d'études, qui rappelle que les investisseurs s'inquiète par ailleurs du lancement de la première voiture électrique du groupe, ce qui pourrait là encore freiner la hausse du cours de Bourse dans les prochains mois.



Conséquence, Morgan Stanley dit ne plus voir qu'un potentiel de hausse de 8% pour le titre, que le cabinet de recherche dégrade de "surpondérer" à "pondération en ligne" avec un objectif de cours abaissé de 520 à 425 dollars, expliquant attendre un meilleur moment pour se porter à l'achat sur la valeur.



