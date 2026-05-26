Ferrari trébuche lourdement à la Bourse de Milan (-6,02%, à 291,40 euros) signant la plus forte baisse du principal indice italien et de l'Euro Stoxx 50. Outre quelques prises de bénéfices après cinq séances consécutives de hausse, qui ont permis au titre de bondir de 11,91%, l'action est pénalisée par l'accueil plutôt froid réservé à la Ferrari Luce, le premier modèle électrique de la marque.

Hier soir, la marque au cheval cabré a enfin dévoilé le design extérieur de son futur véhicule électrique à batterie, la Luce, dont les livraisons devraient débuter au mois d'octobre.



Dans une note, Oddo BHF évoque "une rupture radicale avec le langage stylistique habituel de la marque", avec notamment une configuration à cinq places, une carrosserie de type crossover, des formes arrondies... Les analystes préviennent toutefois que la beauté est subjective et qu'ils s'abstiennent généralement de commenter le design au moment d'un lancement car il s'agit d'un critère très personnel. Une fois cet avertissement annoncé, les analystes notent que les premières réactions du public et des passionnés de Ferrari et/ou d'automobiles concernant l'extérieur "sont globalement (et fortement) négatives, même si l'on note des réactions plus constructives de la part de personnes extérieures au cercle habituel des fidèles de la marque".



Toujours selon Oddo BHF, certains détracteurs pourront estimer que ce modèle risque d'endommager l'image de la marque, alors que d'autres pourront y voir "une initiative courageuse pour s'adapter à un nouveau marché".



En ce qui concerne le design intérieur, il est beaucoup moins controversé avec des matériaux haut de gamme.



Le prix, 550 000 euros après la TVA italienne selon Oddo BHF, fait également beaucoup parler. Il s'agit de la voiture de série non limitée la plus chère pour Ferrari. Enfin, toujours selon Oddo BHF, les performances et les spécifications techniques, bien que solides dans l'absolu, ne devraient par représenter une innovation majeure ou une avancée significative par rapport aux autres marques.



En résumé, pour les analystes, la Luce devrait s'adresser à un profil particulier de clients Ferrari et le modèle devrait rester probablement un produit de niche. Ils tablent sur un volume de ventes annuelles de 1 000 unités au plus haut, soit environ 7% des volumes de ventes totaux.



En attendant l'accueil réel des clients, Oddo BHF ne change ni ses estimations, ni son objectif de cours et reste à neutre en visant 290 euros. Cette recommandation reflète l'avis mitigé des analystes sur le titre, avec une solide dynamique à court terme (carnet de commandes, montée en puissance de la F80) contrebalancé par des inquiétudes structurelles à plus long terme (érosion de la valeur résiduelle, impact de l'électrification sur l'activité).