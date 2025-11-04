Ferrari a publié des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, marqués par un bénéfice net de 382 millions d’euros, en hausse de près de 2% sur un an, contre 367,3 millions attendus. Le chiffre d’affaires a progressé de 7,4% à 1,77 milliard d’euros, porté par la vente de 3 401 véhicules et une montée en gamme du portefeuille. Le mix produit favorable, la forte demande pour les modèles exclusifs et le niveau élevé de personnalisations ont contribué à cette performance.

Le constructeur de Maranello a confirmé ses ambitions pour 2025, quelques semaines après une forte correction boursière. Il prévoit désormais un chiffre d’affaires annuel d’au moins 7,1 milliards d’euros, contre plus de 7 milliards précédemment. Cette révision repose sur une amélioration de la composition des ventes, des coûts industriels inférieurs aux anticipations et une dynamique commerciale soutenue. Le directeur général Benedetto Vigna a réaffirmé la feuille de route définie lors du Capital Markets Day, qui vise une croissance durable jusqu’en 2030.

Ces résultats rassurants interviennent dans un contexte de forte volatilité du titre. Le 9 octobre, l’action Ferrari avait chuté de 15,4%, sa plus forte baisse quotidienne depuis son entrée en Bourse en 2016, à la suite d’objectifs jugés trop prudents à long terme. Malgré ce recul, la marque maintient des fondamentaux solides, misant sur son positionnement haut de gamme, l’innovation technologique et une rentabilité durable.