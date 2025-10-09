Ferrari dévisse après la présentation de ses objectifs

Ferrari dévisse de 14% à Milan, après la journée investisseurs du constructeur de voitures de luxe et de sport, le relèvement d'objectifs annuels annoncé à cette occasion ne suffisant manifestement pas à satisfaire les investisseurs.



L'Italien table désormais, pour 2025, sur un BPA ajusté d'au moins 8,80 euros, un EBITDA ajusté d'au moins 2,72 milliards d'euros et des revenus d'au moins 7,1 milliards, contre des objectifs minimums précédents de 8,60 EUR, 2,68 MdsEUR et 7 MdsEUR.



Dans le cadre de son plan stratégique, il ambitionne en 2030 au moins 11,50 EUR pour son BPA ajusté, au moins 3,60 MdsEUR pour son EBITDA ajusté et environ 9 MdsEUR pour ses revenus, soit une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 5%.



Ferrari a aussi décidé de redistribuer environ 7 MdsEUR à ses actionnaires, pour moitié sous forme de dividendes entre 2027 et 2031, et pour moitié sous forme d'un programme de rachats d'actions à réaliser à partir de 2026 jusqu'à la fin du plan.