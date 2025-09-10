Ferrari dévoile sa 849 Testarossa, une supercar hybride de... 1050 CV !

Ferrari a présenté hier sa '849 Testarossa', un modèle qui doit succéder à la SF90 Stradale au sommet de sa gamme. Cette berlinette hybride rechargeable associe un V8 biturbo de 830 cv à trois moteurs électriques pour une puissance cumulée de 1050 CV.



Le Cheval Cabré indique que sa dernière née franchit les 330 km/h, passe de 0 à 100 km/h en moins de 2,3 secondes et offre 25 km d'autonomie électrique grâce à une batterie de 7,45 kWh. Le poids à sec est de 1570 kg, garantissant 'le meilleur ratio poids/puissance jamais atteint par un modèle de série de la marque', dixit le constructeur.



L'aérodynamique génère 415 kg d'appui à 250 km/h, soit +25 kg par rapport à la SF90, tandis que le système de refroidissement gagne 15% d'efficacité.



Le design revisite les codes historiques de la Testarossa de 1984 et s'inspire des prototypes des années 1970. L'habitacle intègre une interface repensée et un nouveau volant à commandes mécaniques.



Un pack Assetto Fiorano optionnel allège la voiture de 30 kg et améliore encore l'appui aérodynamique, complétant une offre résolument tournée vers les clients les plus exigeants.