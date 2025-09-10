Ferrari a présenté hier sa '849 Testarossa', un modèle qui doit succéder à la SF90 Stradale au sommet de sa gamme. Cette berlinette hybride rechargeable associe un V8 biturbo de 830 cv à trois moteurs électriques pour une puissance cumulée de 1050 CV.
Le Cheval Cabré indique que sa dernière née franchit les 330 km/h, passe de 0 à 100 km/h en moins de 2,3 secondes et offre 25 km d'autonomie électrique grâce à une batterie de 7,45 kWh. Le poids à sec est de 1570 kg, garantissant 'le meilleur ratio poids/puissance jamais atteint par un modèle de série de la marque', dixit le constructeur.
L'aérodynamique génère 415 kg d'appui à 250 km/h, soit +25 kg par rapport à la SF90, tandis que le système de refroidissement gagne 15% d'efficacité.
Le design revisite les codes historiques de la Testarossa de 1984 et s'inspire des prototypes des années 1970. L'habitacle intègre une interface repensée et un nouveau volant à commandes mécaniques.
Un pack Assetto Fiorano optionnel allège la voiture de 30 kg et améliore encore l'appui aérodynamique, complétant une offre résolument tournée vers les clients les plus exigeants.
Ferrari N.V. est une société holding organisée autour de 3 pôles d'activités :
- construction et vente de véhicules de sport de luxe (85,8% du CA) : marques 458 Italia, 488 GTB, 458 Spider, 488 Spider, F12berlinetta, 458 Speciale, 458 Speciale A, California T et FF. Le groupe propose également des pièces de rechange ;
- activité de sponsoring (10%) ;
- autres (4,2%)
La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (6,9%), Royaume-Uni (9,8%), Allemagne (8,2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (22,3%), Etats-Unis (28,8%), Amériques (3,9%), Chine-Hong Kong-Taïwan (8,1%), Asie-Pacifique et Australie (12%).