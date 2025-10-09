HelloFresh et Mobilezone bondissent de 11%, portés respectivement par un relèvement d'UBS à l'achat et une cession d'actifs en Allemagne. Gerresheimer chute de 15% après l'abandon de ses objectifs annuels. Ferrari recule de 13% sur un avertissement lié à l'électrique, pénalisant aussi Exor (-9%).

Actions en hausse

HelloFresh (+11%) : UBS est passé neutre à achat sur le titre. L'objectif de cours est révisé à la hausse et passe de 7,60 à 10,80 EUR. "Notre analyse de cohorte exclusive nous donne confiance dans la capacité des revenus à se stabiliser, puis à revenir à la croissance à changes constants à partir du deuxième trimestre 2026", juge le broker, qui mentionne aussi des réductions de coûts.

Mobilezone (+11%) : le Suisse a conclu un accord pour vendre ses activités en Allemagne à Freenet pour se recentrer sur la Confédération. Le montant de la transaction atteint 230 MEUR.

Emmi (+5%) : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 930 CHF.

Danone (+4%) : JPMorgan a promu la société dans sa liste de valeurs à surveiller avec pour catalyseur potentiel les résultats trimestriels attendus en fin de mois.

Actions en baisse

Gerresheimer (-15%) : le groupe a renoncé à ses objectifs annuels. Une mauvaise nouvelle de plus après le départ du directeur financier et la révision des comptes par la BaFin.

Ferrari (-13%) : le constructeur de voitures de luxe se fait chahuter après avoir révisé à la baisse son objectif de ventes de véhicules électriques. Le holding Exor prend une gifle par ricochet (-9%).

Close Brothers (-9,5%) : le dispositif d'indemnisation proposé par la FCA pour les clients britanniques du crédit auto devrait entraîner une augmentation significative de la provision actuelle, fixée à 165 millions de livres sterling, a prévenu le groupe.

Puig (-6%) : JPMorgan passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 25 à 12,50 EUR. Le bureau d'études redoute une baisse du marché mondial de la parfumerie.

HSBC (-4,5%) : la banque ultramarine et sa filiale The Hong Kong and Shanghai Banking Corp ont soumis une proposition visant à acquérir et à retirer de la cote la Hang Seng Bank, dans le cadre d'une opération valorisant l'établissement à 290 milliards de dollars de Hong Kong (37,27 MdsUSD).

Michelin (-3%) : Oddo BHF a réduit son objectif de cours de 42 EUR à 36 EUR, après le pre-close call du groupe, qui laisse entrevoir un troisième trimestre plus difficile qu'anticipé, avec une visibilité réduite et un risque accru sur la guidance annuelle. Oddo BHF estime qu'il sera "difficile pour Michelin d'échapper à une révision en baisse de son objectif de SOI 2025".