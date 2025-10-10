HSBC réitère sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours ramené de 470 à 415 euros, une nouvelle cible impliquant un potentiel de hausse d'environ 17% pour l'action, au lendemain de la journée investisseurs du constructeur automobile italien.
'Les prévisions prudentes pour 2030 sont décevantes, mais elles reflètent un style de gestion plutôt qu'un affaiblissement des fondamentaux', juge le broker, pour qui ces objectifs à moyen terme de Ferrari sont conservateurs et la réaction en Bourse semble exagérée.
HSBC laisse inchangées ses estimations pour 2025 et 2026, soutenues selon lui par le carnet de commandes actuel, mais il ajuste son hypothèse de croissance à plus long terme, signifiant que sa valorisation DCF est désormais plus basse.
Ferrari N.V. est une société holding organisée autour de 3 pôles d'activités :
- construction et vente de véhicules de sport de luxe (85,8% du CA) : marques 458 Italia, 488 GTB, 458 Spider, 488 Spider, F12berlinetta, 458 Speciale, 458 Speciale A, California T et FF. Le groupe propose également des pièces de rechange ;
- activité de sponsoring (10%) ;
- autres (4,2%)
La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (6,9%), Royaume-Uni (9,8%), Allemagne (8,2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (22,3%), Etats-Unis (28,8%), Amériques (3,9%), Chine-Hong Kong-Taïwan (8,1%), Asie-Pacifique et Australie (12%).
