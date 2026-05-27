Ferrari lance sa première voiture 100% électrique, un modèle spectaculaire déjà rattrapé par une question d'image. Entre prouesse technique, critiques sur le style et accueil boursier froid, la Luce teste la magie du cheval cabré.

Ferrari voulait ouvrir un nouveau chapitre avec sa première voiture électrique. Elle a surtout lancé une question plus brutale : peut-on vendre 550 000 euros une Toyota Prius 2026 dès lors qu’on lui ajoute un cheval cabré ?

La Luce n’a pourtant rien d’une voiture ordinaire. Plus de 1000 chevaux, un 0 à 100 km/h en 2,5 secondes, cinq places et 530 kilomètres d’autonomie annoncée : sur le papier, Ferrari coche toutes les cases. Mais dans le luxe automobile, la fiche technique ne suffit jamais. Surtout quand tout le monde regarde la carrosserie.

Le débat a vite quitté Maranello pour envahir internet. Certains ont vu une Nissan Leaf sous stéroïdes. D’autres, une Prius qui aurait gagné au loto. Pas vraiment le type de comparaison que Ferrari rêve d’imprimer dans ses brochures.

La présence de Jony Ive, ex-star du design chez Apple, devait donner au modèle une signature forte. Elle pousse la Luce vers un univers plus technologique, plus épuré, loin des codes habituels de la marque. Pas forcément ce qu’attendaient les passionnés.

Chez Ferrari, l’électrique est plus sensible qu’ailleurs. Retirer le thermique d’une sportive, ce n’est pas seulement changer de moteur. C’est changer d’atmosphère. Acheter une Ferrari, c’est aussi acheter ce moment où le moteur s’éveille au petit matin et où le voisin comprend que vous sortez du garage. La Luce promet de travailler le son de sa motorisation électrique, mais le rituel ne sera plus le même. Le voisin dormira peut-être mieux, mais c’est internet qui fera le bruit à sa place.

A Milan, la Luce a aussi fait du bruit. Ferrari a chuté hier de 8%, avant de se stabiliser à 284 EUR aujourd’hui. Il y avait bien des prises de bénéfices après plusieurs séances de hausse, mais l’accueil du modèle a pesé. Oddo BHF parle d’une rupture radicale avec le style habituel de Ferrari et relève des réactions globalement négatives chez les passionnés.

Le risque n’est pas vraiment dans les volumes. Oddo voit la Luce comme un produit de niche, avec jusqu’à 1000 unités par an, soit environ 7% des ventes de Ferrari. Ce n’est donc pas ce modèle qui va changer les comptes du groupe. Le sujet est ailleurs : une Ferrari peut rester rare, chère et rentable, mais elle doit aussi donner envie.

C’est là que la valorisation de Ferrari entre en jeu. Elle vaut encore près de 50 MdsEUR et se paie autour de 29,5 fois ses bénéfices attendus en 2026, contre environ 24 fois pour Porsche. Cette prime repose sur peu de volumes, de fortes marges et une image très maîtrisée. Si la première électrique de la marque se retrouve comparée à une Prius ou à une Nissan Leaf, ce n’est pas forcément un problème commercial. Mais pour un titre payé près de 30 fois les bénéfices, la blague finit vite par devenir un sujet de marché.

La Luce trouvera sans doute ses clients. A ce prix, on peut aimer les premières éditions, les lignes discutées et les silences au feu rouge. Mais après la chute d’hier et une stabilisation timide aujourd’hui, le cheval cabré repart tout de même avec une patte dans le plâtre.