Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur Ferrari, mais avec un objectif de cours abaissé de 470 à 430 euros, 'reflétant la baisse de ses estimations (y compris la croissance à long terme qui impacte le PEG par rapport à Hermès)'.
Le bureau d'études rappelle qu'en plus de relever sa guidance 2025, le constructeur automobile italien a présenté jeudi de nouveaux objectifs stratégiques et financiers à moyen terme, des objectifs 2030 ressortant 10% en dessous du consensus.
'Nous continuons de penser que, comme à son habitude, le groupe fait preuve d'une grande prudence et que, comme cela a toujours été le cas jusqu'à présent (et encore en 2025), ces objectifs ont vocation à être dépassés', tempère l'analyste.
Oddo BHF rapproche néanmoins ses estimations de celles du management en intégrant des hypothèses plus prudentes sur le cycle produit, aboutissant à une révision de ses EBIT de -4% sur 2026/27 et de -8% sur 2030.
Ferrari N.V. est une société holding organisée autour de 3 pôles d'activités :
- construction et vente de véhicules de sport de luxe (85,8% du CA) : marques 458 Italia, 488 GTB, 458 Spider, 488 Spider, F12berlinetta, 458 Speciale, 458 Speciale A, California T et FF. Le groupe propose également des pièces de rechange ;
- activité de sponsoring (10%) ;
- autres (4,2%)
La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (6,9%), Royaume-Uni (9,8%), Allemagne (8,2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (22,3%), Etats-Unis (28,8%), Amériques (3,9%), Chine-Hong Kong-Taïwan (8,1%), Asie-Pacifique et Australie (12%).
