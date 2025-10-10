Ferrari : objectif de cours abaissé chez Oddo BHF

Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur Ferrari, mais avec un objectif de cours abaissé de 470 à 430 euros, 'reflétant la baisse de ses estimations (y compris la croissance à long terme qui impacte le PEG par rapport à Hermès)'.



Le bureau d'études rappelle qu'en plus de relever sa guidance 2025, le constructeur automobile italien a présenté jeudi de nouveaux objectifs stratégiques et financiers à moyen terme, des objectifs 2030 ressortant 10% en dessous du consensus.



'Nous continuons de penser que, comme à son habitude, le groupe fait preuve d'une grande prudence et que, comme cela a toujours été le cas jusqu'à présent (et encore en 2025), ces objectifs ont vocation à être dépassés', tempère l'analyste.



Oddo BHF rapproche néanmoins ses estimations de celles du management en intégrant des hypothèses plus prudentes sur le cycle produit, aboutissant à une révision de ses EBIT de -4% sur 2026/27 et de -8% sur 2030.