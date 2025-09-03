Ferrari : objectif de cours relevé chez UBS

UBS réitère sa recommandation 'achat' sur Ferrari avec un objectif de cours porté de 540 à 570 euros, une nouvelle cible qui recèle 16% de potentiel de hausse pour le titre, avant une réunion investisseurs (CMD) du constructeur italien de voitures de sport prévue en octobre.



'Débuts dans les véhicules électriques (VE), nouveaux objectifs à moyen terme et rendements à la hausse : nous sommes positifs sur l'algorithme de croissance future', affirme le broker, qui voit toutefois un risque créé par des attentes croissantes sur le dossier.