Ferrari prolonge son partenariat avec Bitdefender dans la cybersécurité

Ferrari annonce la prolongation pluriannuelle de son partenariat avec Bitdefender, spécialiste mondial de la cybersécurité. L'accord renforcé élargit la collaboration technologique et accroît la visibilité de Bitdefender dans l'environnement de la Formule 1.



La société continuera d'être le partenaire exclusif de Scuderia Ferrari HP dans le domaine de la cybersécurité, assurant la protection avancée des données et opérations de l'écurie. Lorenzo Giorgetti, directeur des revenus de la division compétition, souligne que 'dans un sport où chaque détail compte, la confiance est essentielle'.



Alfonso Fuggetta, directeur de la transformation numérique, ajoute que cette coopération permet de garantir une infrastructure numérique 'aussi performante et résiliente que nos voitures sur la piste'.