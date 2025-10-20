Ferrari annonce la prolongation pluriannuelle de son partenariat avec Bitdefender, spécialiste mondial de la cybersécurité. L'accord renforcé élargit la collaboration technologique et accroît la visibilité de Bitdefender dans l'environnement de la Formule 1.
La société continuera d'être le partenaire exclusif de Scuderia Ferrari HP dans le domaine de la cybersécurité, assurant la protection avancée des données et opérations de l'écurie. Lorenzo Giorgetti, directeur des revenus de la division compétition, souligne que 'dans un sport où chaque détail compte, la confiance est essentielle'.
Alfonso Fuggetta, directeur de la transformation numérique, ajoute que cette coopération permet de garantir une infrastructure numérique 'aussi performante et résiliente que nos voitures sur la piste'.
Ferrari N.V. est une société holding organisée autour de 3 pôles d'activités :
- construction et vente de véhicules de sport de luxe (85,8% du CA) : marques 458 Italia, 488 GTB, 458 Spider, 488 Spider, F12berlinetta, 458 Speciale, 458 Speciale A, California T et FF. Le groupe propose également des pièces de rechange ;
- activité de sponsoring (10%) ;
- autres (4,2%)
La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (6,9%), Royaume-Uni (9,8%), Allemagne (8,2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (22,3%), Etats-Unis (28,8%), Amériques (3,9%), Chine-Hong Kong-Taïwan (8,1%), Asie-Pacifique et Australie (12%).
