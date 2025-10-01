Ferrari annonce la signature d'un nouvel accord pluriannuel avec CEVA Logistics, filiale française du groupe CMA CGM et acteur mondial de la logistique.
L'accord, effectif à partir du 1er janvier 2026, prolonge la coopération entre Ferrari S.p.A. et CEVA pour l'accompagnement des activités de course et de logistique de la marque italienne.