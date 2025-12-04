Ferrari signe une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 350 MEUR à coût réduit

Ferrari annonce la signature d'une ligne de crédit renouvelable non garantie de 350 MEUR, destinée aux besoins généraux de l'entreprise et au financement du fonds de roulement.



Conclu avec un syndicat de douze banques, le nouvel instrument présente une maturité de cinq ans, assortie de deux options d'extension d'un an chacune, activables aux premier et deuxième anniversaires de la signature sous réserve de l'accord des établissements participants.



Cette nouvelle facilité remplace la ligne équivalente arrivant à échéance en décembre 2026, désormais annulée. Elle offre un coût du capital inférieur à celui de l'ancien dispositif et illustre le soutien constant apporté à Ferrari par un large réseau bancaire international.



Le titre Ferrari évolue à l'équilibre ce matin à Milan dans un marché en repli de 0,2%.