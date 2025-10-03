Ferrari : UBS relève légèrement son objectif

UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 579 E (contre 570 E) avant l'annonce des résultats du troisième trimestre.



'L'attention des investisseurs sur le CMD pourrait éclipser les résultats du troisième trimestre, qui, à notre avis, pourraient ne pas répondre aux attentes quelque peu élevées' indique UBS.



'Débuts dans les véhicules électriques (VE), nouveaux objectifs à moyen terme et rendements à la hausse : nous sommes positifs sur l'algorithme de croissance future', affirme le broker, qui voit toutefois un risque créé par des attentes croissantes sur le dossier.