UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 579 E (contre 570 E) avant l'annonce des résultats du troisième trimestre.
'L'attention des investisseurs sur le CMD pourrait éclipser les résultats du troisième trimestre, qui, à notre avis, pourraient ne pas répondre aux attentes quelque peu élevées' indique UBS.
'Débuts dans les véhicules électriques (VE), nouveaux objectifs à moyen terme et rendements à la hausse : nous sommes positifs sur l'algorithme de croissance future', affirme le broker, qui voit toutefois un risque créé par des attentes croissantes sur le dossier.
Ferrari N.V. est une société holding organisée autour de 3 pôles d'activités :
- construction et vente de véhicules de sport de luxe (85,8% du CA) : marques 458 Italia, 488 GTB, 458 Spider, 488 Spider, F12berlinetta, 458 Speciale, 458 Speciale A, California T et FF. Le groupe propose également des pièces de rechange ;
- activité de sponsoring (10%) ;
- autres (4,2%)
La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (6,9%), Royaume-Uni (9,8%), Allemagne (8,2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (22,3%), Etats-Unis (28,8%), Amériques (3,9%), Chine-Hong Kong-Taïwan (8,1%), Asie-Pacifique et Australie (12%).
