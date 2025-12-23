Feu vert au Japon pour Sanofi dans l'asthme bronchique chez l'enfant
Sanofi (dupilumab) annonce que le ministère japonais de la Santé a accordé une autorisation de mise sur le marché et de fabrication pour le Dupixent pour le traitement de l'asthme bronchique chez les enfants âgés de 6 à 11 ans.
Cette mesure, portant sur les enfants atteints d'une maladie sévère ou réfractaire dont les symptômes ne sont pas contrôlés de manière adéquate par le traitement existant, étend l'approbation existant déjà au Japon pour cette indication pour les 12 ans et plus.
Cette approbation se fonde sur le programme mondial de phase 3 chez les enfants démontrant que le Dupixent a considérablement réduit les exacerbations (de 54% à 65%) et amélioré la fonction pulmonaire (de 4,68% à 5,32%) par rapport au placebo.
Le Dupixent est le premier et seul médicament biologique à démontrer une amélioration de la fonction pulmonaire chez ces jeunes patients dans une étude randomisée de phase 3 et il inhibe l'IL-4 et l'IL-13, deux facteurs clés et centraux de l'inflammation de type 2.
Codéveloppé par Sanofi et Regeneron dans le cadre d'un accord mondial, le dupilumab a été étudié dans plus de 60 études cliniques portant sur plus de 10 000 patients atteints de diverses maladies chroniques en partie dues à une inflammation de type 2.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (79,8%) : médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité (63,2% du CA ; destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares) et de la médecine générale (36,8% ; destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires) ;
- vaccins humains (20,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2024, le groupe dispose de 52 sites de production dans le monde.
En octobre 2024, l'activité produits de santé grand public (Opella) a été classifiée en tant qu'activité abandonnée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (4,4%), Europe (17,6%), Etats-Unis (48,7%), Chine (6,5%) et autres (22,8%).
