Feu vert de Bruxelles à l'acquisition de Kimberly Clark IFP par Suzano
La Commission européenne indique avoir autorisé sans condition l'acquisition de Kimberly Clark IFP par Suzano, estimant que l'opération ne poserait aucun problème de concurrence au sein de l'Espace économique européen (EEE).
Suzano est l'un des principaux producteurs et fournisseurs mondiaux de pâte de bois, en particulier de pâte kraft d'eucalyptus blanchie (BEKP), un composant principal pour la fabrication de produits en papier tissue par des entreprises telles que Kimberly-Clark IFP.
L'activité "International Family Care & Professional" (IFP) de Kimberly-Clark, située en Europe et dans plusieurs autres régions du monde, fabrique et vend des produits tissue à usage personnel et professionnel, tels que les mouchoirs en papier et le papier hygiénique.
Une opération sans effets sur la concurrence selon Bruxelles
Au terme de son enquête, qui a suivi la notification de cette acquisition le 31 mars dernier, Bruxelles a conclu que l'opération ne réduirait pas de manière significative la concurrence sur le marché intérieur.
En particulier, les fabricants de produits tissue concurrents dans l'EEE continueront d'avoir accès à un approvisionnement suffisant en BEKP, Suzano détenant une part de marché modérée dans l'EEE et étant en concurrence avec d'autres fournisseurs crédibles.
En outre, l'enquête de marché a confirmé que les fabricants de produits tissue de l'EEE, qui s'approvisionnent régulièrement en BEKP auprès de plusieurs fournisseurs, ne sont confrontés à aucun obstacle important pour changer de fournisseur de BEKP.
Enfin, la Commission a constaté que l'entité issue de la concentration ne serait pas en mesure de restreindre l'accès à la BEKP des autres fabricants de produits tissue dans l'EEE ou n'aurait pas d'incitation commerciale à le faire.
Kimberly-Clark Corporation est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits d'hygiène et de soins de la personne. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de protection et de soins pour bébés et pour enfants (41,2%) : couches, lingettes, culottes, etc. (marques Huggies, Pull-Ups, GoodNites, DryNites, Little Swimmers, KleenBebé, etc.) ;
- produits de soins familiaux (24,7%) ;
- produits d'hygiène pour adultes (11,8%) : serviettes, couches jetables, etc. (marques Depend, Poise, Plenitud, Confidence, etc.) ;
- produits d'hygiène à usage professionnel (11,2%) ; essuie-mains, mouchoirs, serviettes, vêtements, désinfectants, essuyeurs industriels, etc. (marques Kleenex, Scott, WypAll, etc.) ;
- produits d'hygiène féminine (10,4%) ;
- autres (0,8%).
A fin 2025, le groupe dispose de 74 sites de production dans le monde.
65,4% du CA est réalisé en Amérique du Nord.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.