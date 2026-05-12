Feu vert de Bruxelles à un test sanguin de Roche dans la maladie d'Alzheimer

Roche annonce avoir reçu le label CE pour Elecsys pTau217, un test sanguin développé en collaboration avec Eli Lilly et conçu pour mesurer la protéine phosphorylée Tau (pTau) 217, un indicateur de pathologie amyloïde et une caractéristique de la maladie d'Alzheimer.

Les mêmes seuils (élevé et bas) de la prise de sang peuvent être utilisés dans les établissements de soins primaires et secondaires, pour exclure ou confirmer une pathologie amyloïde chez les personnes présentant des symptômes ou des plaintes de déclin cognitif.



Selon Roche, la détection précoce de la pathologie amyloïde permet aux individus, aux familles et aux aidants de comprendre la cause des symptômes, d'accéder à des soins appropriés et de contribuer activement à la planification des prochaines étapes.



Tout en maintenant une précision comparable au diagnostic du liquide rachidien par rapport aux scanners TEP-CT de référence absolue, le test Elecsys pTau217 offre une alternative plus pratique et peu invasive via une prise de sang de routine.



Le label CE pour Elecsys pTau217 a été accordé sur la base de données issues d'études rétrospectives menées sur une population réelle aux premiers stades de la maladie d'Alzheimer (déclin cognitif subjectif, trouble cognitif léger et démence légère).



Ce focus garantit que le test fonctionne là où il est le plus nécessaire : au début de la maladie, lorsque l'intervention rapide présente le plus grand potentiel pour préserver l'indépendance et ralentir la progression du déclin.